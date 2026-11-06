बिहार: पूर्व कस्टम अधिकारी रामकुमार सिंह हत्याकांड में मुठभेड़, शूटर के पैर में लगी गोली

डिजिटल डेस्क, आरा। भोजपुर जिले के चर्चित पूर्व कस्टम अधिकारी सह क्षत्रिय कल्याण संगठन के अध्यक्ष रामकुमार सिंह हत्याकांड में शुक्रवार की सुबह पुलिस को बड़ी सफलता मिली।

आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सारंगपुर मोड़ के समीप पुलिस मुठभेड़ में हत्याकांड में शामिल शूटर पवन यादव घायल हो गया। उसके दाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया है।

मुठभेड़ की सूचना मिलने पर भोजपुर एसपी अवधेश दीक्षित मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन की। घायल शूटर की पहचान नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा हाउसिंग कालोनी निवासी निर्मल यादव के 22 वर्षीय पुत्र पवन यादव के रूप में हुई है।

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में शामिल तीन शूटरों में वह भी शामिल था। इससे पहले शूटर पिंटू सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस कांड में अब तक छह गिरफ्तार हो चुकी है ‌ इधर, एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि रामकुमार सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर पवन यादव ने पूछताछ के दौरान हत्या में इस्तेमाल हथियार छिपाने की जगह की जानकारी दी थी।

इसके बाद पुलिस टीम उसे हथियार बरामदगी के लिए लेकर पहुंची थी। इसी दौरान मौका पाकर पवन यादव ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से चेतावनी दिए जाने के बावजूद उसने गोलीबारी जारी रखी। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। एसपी ने बताया कि हत्याकांड में उसके अन्य साथियों के भी शामिल होने की जानकारी मिली है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 15 अक्टूबर को गोलियों से भूनकर हुई थी पूर्व कस्टम अधिकारी की हत्या इधर,पुलिस ने बताया कि 15 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब छह बजे आरा के नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत कनकपुरी मोहल्ले में जैन कालेज के पूर्वी गेट के पास पूर्व कस्टम अधिकारी सह क्षत्रिय कल्याण संगठन के अध्यक्ष रामकुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद नवादा थाना में 12 नामजद समेत अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी कराई गई थी।