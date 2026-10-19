गंगा-यमुना को नाला बना रहे, मंगल-चंद्रमा पर खोज रहे नदियां; भोजपुर में पर्यावरणविद् ने जताई चिंता

जागरण संवाददाता, आरा। चर्चित पर्यावरणविद् पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि ईश्वर की पूजा के साथ-साथ प्रकृति के उन रूपों की पूजा और संरक्षण भी जरूरी है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं।

जल, जंगल, जमीन और हवा के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ही प्रभु है और इस सत्य को स्वीकार करना होगा।

डाॅ. जोशी सोमवार को आरा स्थित रेडक्राॅस सभागार में आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी ने कई बड़े बदलावों और विलय के दौर देखे हैं।

प्रकृत‍ि ने मानव जीवन के लिए समृद्ध की धरती

इसके बावजूद प्रकृति ने मानव जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों से धरती को समृद्ध किया है। लेकिन मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, जिसका खामियाजा पर्यावरण को भुगतना पड़ रहा है।