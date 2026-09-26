दिवाली-छठ पर बिहार आने वालों के लिए राहत, दक्षिण भारत से आरा होकर चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, आरा। आगामी दिवाली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की तैयारी शुरू कर दी है।

दक्षिण भारत से बिहार आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पोत्तनूर (कोयंबटूर)-बरौनी के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा।

इस ट्रेन का ठहराव आरा जंक्शन पर भी निर्धारित किया गया है। इससे भोजपुर के अलावा आसपास के जिलों के यात्रियों को भी त्योहार के दौरान आवागमन में सुविधा मिलेगी।

इसके साथ ही रेलवे ने पुणे-दानापुर और मनमाड़-दानापुर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि में भी विस्तार किया है। इन ट्रेनों के माध्यम से भी त्योहार के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी।

पोत्तनूर से हर रविवार खुलेगी ट्रेन

रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 06021/06022 पोत्तनूर-बरौनी साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन पोत्तनूर से प्रत्येक रविवार को सुबह 6:15 बजे रवाना होगी।

ट्रेन इरोड, सलेम, काटपाड़ी, गुडूर, विजयवाड़ा, नागपुर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना और प्रयागराज छिवकी के रास्ते बिहार पहुंचेगी।

बिहार में ट्रेन का ठहराव डीडीयू, बक्सर और आरा जंक्शन पर निर्धारित किया गया है। तीसरे दिन सुबह 5:35 बजे डीडीयू, 6:53 बजे बक्सर और 7:55 बजे आरा जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद पाटलिपुत्र जंक्शन होते हुए दोपहर 1:30 बजे बरौनी पहुंचेगी।