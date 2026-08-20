बेंगलुरु जाने वालों की बल्ले-बल्ले: 1 सितंबर से नियमित चलेगी ये ट्रेन, आरा वालों को फायदा

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। आरा जंक्शन से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। दानापुर से बेंगलुरु के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को अब नियमित रूप से संचालित किया जाएगा। रेलवे के अनुसार, 1 सितंबर से ट्रेन नियमित परिचालन में आ जाएगी।

ट्रेन नंबर 22365 और 22366 से होगा परिचालन दानापुर-बेंगलुरु ट्रेन 22365 और 22366 नंबर से चलेगी। इसके नियमित होने से बिहार के यात्रियों को दक्षिण भारत की यात्रा के लिए एक और बेहतर रेल विकल्प मिलेगा। आरा जंक्शन से सफर करने वाले यात्रियों को भी इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

नौकरी और पढ़ाई के लिए बेंगलुरु जाने वालों को फायदा बेंगलुरु में नौकरी, पढ़ाई और कारोबार के सिलसिले में जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन काफी उपयोगी साबित हो सकती है। लंबे समय से इस रूट पर नियमित ट्रेन की मांग की जा रही थी। अब रेलवे के फैसले से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। त्योहारों की भीड़ में मिलेगी बड़ी राहत त्योहारों और छुट्टियों के दौरान बिहार से दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में इस ट्रेन के नियमित परिचालन से यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। खासकर आरा और आसपास के इलाकों के यात्रियों के लिए यह सुविधा अहम मानी जा रही है। आरा जंक्शन से दक्षिण भारत जाने वालों की बढ़ेगी सुविधा आरा जंक्शन से बड़ी संख्या में यात्री दक्षिण भारत के अलग-अलग शहरों की यात्रा करते हैं। दानापुर-बेंगलुरु ट्रेन के नियमित होने से उन्हें अपनी यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्टेशनों तक पहुंचने के लिए भी रेल सुविधा बेहतर होगी।