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आरा में मछली पकड़ते समय जाल में फंसा घड़ियाल, वन विभाग ने रेस्क्यू कर गंगा में छोड़ा

By Rakesh Kumar Tiwari Edited By: Nishant Bharti
Published: Wed, 16 Sep 2026 02:37 PM (IST)

आरा के बड़हरा थाना क्षेत्र में गांगी नदी में मछली पकड़ते समय ग्रामीणों के जाल में एक घड़ियाल फंस गया। ...और पढ़ें

जाल में फंसा घड़ियाल

जाल में फंसा घड़ियाल

HighLights

  1. गांगी नदी में मछली पकड़ते समय जाल में फंसा घड़ियाल।

  2. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू।

  3. रेस्क्यू के बाद घड़ियाल को गंगा नदी में छोड़ा गया।

जागरण टीम, आरा/बड़हरा। स्थानीय बड़हरा थाना क्षेत्र के सेमरिया पंडरिया गांव के समीप बुधवार की सुबह गांगी नदी में मछली पकड़ रहे ग्रामीणों के जाल में अचानक घड़ियाल फंस गया। मछली पकड़ने के दौरान जाल में घड़ियाल फंसा देख ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई। 

ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद घड़ियाल को काबू में कर लिया। इसकी जानकारी मिलते ही घड़ियाल को देखने के लिए आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। घड़ियाल को देखने के लिए काफी देर तक ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुटी रही।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बीस सूत्री अध्यक्ष शुभम पांडेय ने बड़हरा थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल वन विभाग भोजपुर की टीम को सूचना दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम 

ग्रामीणों की मदद से घड़ियाल का सुरक्षित रेस्क्यू 

मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घड़ियाल का सुरक्षित रेस्क्यू किया। इस दौरान घड़ियाल से किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं हुआ था। प्रभारी थानाध्यक्ष बबलू कुमार ने बताया कि गांगी नदी में मछली पकड़ने के दौरान ग्रामीणों के जाल में घड़ियाल फंस गया था। 

वन विभाग के रेंजर कन्हैया कुमार ने बताया कि गंडक नदी में घड़ियालों के संरक्षण का कार्य पिछले करीब दस वर्षों से चल रहा है। बाढ़ के दौरान गंडक नदी से भटककर घड़ियाल के भोजपुर की गंगा नदी में पहुंचने की संभावना है। वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर गंगा नदी में वापस छोड़ दिया।

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