भोजपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची अक्षरा सिंह, जवइनिया बांध पर राहत वितरण के दौरान दो गुटों में मारपीट

संवाद सूत्र, शाहपुर (आरा)। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह मंगलवार को शाहपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित जवइनिया गांव पहुंचीं। उन्होंने जवइनिया बांध पर शरण लिए बाढ़ पीड़ित सैकड़ों परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया।

अभिनेत्री के पहुंचने की सूचना मिलते ही उनके समर्थकों की बड़ी संख्या भी बांध पर पहुंच गई। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जुट गई। जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई।

दो गुटों के बीच मारपीट

अक्षरा सिंह ने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी और अपने स्तर से उपलब्ध कराई गई राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान अभिनेत्री की मौजूदगी के दौरान जवइनिया बांध पर दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और बांध पर लाठी-डंडे निकल आए।