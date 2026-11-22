जागरण संवाददाता, आरा। छठ पर्व के बाद दूसरे शहरों की ओर लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया है।

यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इन ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं। इससे बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

यात्रियों की सुविधा के लिए दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में विस्तार

रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 03293/03294 पटना-आनंद विहार-पटना स्पेशल के परिचालन में कुल नौ फेरे का विस्तार किया गया है।

अब यह ट्रेन 22 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन परिचालित होगी। इस ट्रेन के परिचालन विस्तार से पटना सहित आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

पर्व के बाद कामकाज के सिलसिले में दिल्ली और आसपास के शहरों में लौटने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण रेलवे ने यह निर्णय लिया है।

पटना-आनंद विहार स्पेशल अब 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी

वहीं, ट्रेन संख्या 02309/02310 राजेंद्रनगर-नई दिल्ली-राजेंद्रनगर एसी स्पेशल के परिचालन में भी कुल चार फेरे का विस्तार किया गया है। अब यह ट्रेन 22 से 29 नवंबर के बीच सप्ताह में तीन दिन परिचालित होगी।

एसी स्पेशल ट्रेन के अतिरिक्त फेरों से यात्रियों को दिल्ली की यात्रा में सहूलियत मिलेगी। रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किए जाने से पर्व बाद लौटने वाले यात्रियों को राहत मिलने की संभावना है।