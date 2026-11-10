छठ महापर्व 2026: दउरा में सजेगा आरोग्य का खजाना, औषधीय गुणों से भरपूर हैं फल और कंद-मूल

जागरण टीम, आरा। लोक आस्था के महापर्व छठ में सूर्यदेव और छठी मइया को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद का धार्मिक महत्व तो है ही, इसमें शामिल मौसमी फल और कंद-मूल पोषण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं।

आंवला, पत्ते सहित कच्ची हल्दी, कच्चा अदरक, सुथनी, शकरकंद, अनानास, कमरख और आम जैसे फल एवं खाद्य पदार्थ कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।

इनमें विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक हैं। यही वजह है कि छठ के पारंपरिक प्रसाद को प्रकृति और परंपरा के अनूठे संगम के रूप में देखा जाता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उदवंतनगर में पदस्थापित आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. धनंजय प्रसाद बताते हैं कि छठ में प्रसाद के लिए फल और कंद-मूल की व्यवस्था करते समय सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है।

इनमें कई ऐसे पारंपरिक फल और खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जो अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध होते हैं। कुछ फल ऐसे भी हैं, जो छठ के मौसम में बाजार में विशेष रूप से नजर आते हैं।

आंवला : विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत

आंवले को आयुर्वेद में विशेष स्थान प्राप्त है। इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम सहित कई खनिज और पोषक तत्व पाए जाते हैं।

यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए रखने और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में सहायक होता है।

कच्ची हल्दी : सूजन कम करने में सहायक

दउरा में पत्ते सहित कच्ची हल्दी का विशेष महत्व है। हल्दी में करक्यूमिन नामक सक्रिय तत्व पाया जाता है, जिसमें एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मददगार हो सकता है।

कच्चा अदरक : पाचन के लिए फायदेमंद पत्ते सहित कच्चा अदरक भी छठ के प्रसाद में शामिल किया जाता है। इसमें जिंजरॉल जैसे सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जो पाचन संबंधी समस्याओं में लाभकारी माने जाते हैं। सुथनी : फाइबर और पोषक तत्वों का स्रोत छठ पूजा में चढ़ाई जाने वाली सुथनी पोषण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें फाइबर और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और कब्ज की समस्या से बचाने में सहायक होता है।

शकरकंद : पाचन और पेट भरा रखने में मददगार शकरकंद में फाइबर, विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। इससे बार-बार भूख लगने की समस्या कम हो सकती है।

अनानास : विटामिन सी और ब्रोमेलैन से भरपूर अनानास स्वादिष्ट होने के साथ पोषक तत्वों का भी अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी6, फोलेट, बीटा-कैरोटीन, फाइबर और मैंगनीज जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं।

कमरख : विटामिन सी और फाइबर का अच्छा स्रोत छठ के प्रसाद में शामिल कमरख (स्टार फ्रूट) भी पोषक तत्वों से भरपूर मौसमी फल है। इसमें विटामिन सी, बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन, फोलेट, बीटा-कैरोटीन और फाइबर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और फास्फोरस जैसे खनिज तत्व भी मौजूद होते हैं। हालांकि, किडनी की बीमारी से पीड़ित लोगों को कमरख का सेवन नहीं करना चाहिए। आम : फाइबर और विटामिन का अच्छा स्रोत छठ के प्रसाद में आम और उससे तैयार पारंपरिक प्रसाद का भी विशेष महत्व है। आम में फाइबर, विटामिन ए और विटामिन सी सहित कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है।