जागरण संवाददाता, चरपोखरी(भोजपुर)। सोने के आभूषण खरीदना हर परिवार के लिए बड़ी बचत और मेहनत की कमाई से जुड़ा फैसला होता है। खासकर गांव-कस्बों और हाट-बाजारों में लोग अक्सर दुकानदार के भरोसे 18, 22 या 24 कैरेट सोने के नाम पर जेवर खरीद लेते हैं। लेकिन बाद में जब उसी आभूषण को दूसरी दुकान पर बेचने या बदलने जाते हैं तो उसकी शुद्धता को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं।

कई बार कम कैरेट या मिलावट की बात कहकर ग्राहकों को परेशानी में डाल दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति से बचने के लिए ग्राहकों के पास एक उपयोगी डिजिटल सुविधा है। सोने के जेवर पर दर्ज छह अंकों के HUID (हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन) नंबर की मदद से मोबाइल पर ही आभूषण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

1. HUID नंबर क्या है और क्यों है जरूरी? HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन एक छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। यह सोने के प्रत्येक हॉलमार्क वाले आभूषण को अलग पहचान देता है। इस नंबर के जरिए ग्राहक आभूषण की हॉलमार्किंग से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जेवर खरीदते समय केवल दुकानदार की बातों पर भरोसा करने के बजाय उस पर दर्ज HUID नंबर की जांच करना जरूरी है। इससे ग्राहक को सोने की शुद्धता और आभूषण की पहचान के बारे में जानकारी मिलती है। 2. मोबाइल में BIS Care ऐप से ऐसे करें जांच सोने की शुद्धता जांचने के लिए ग्राहक अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर से BIS Care ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप खोलने के बाद Verify HUID विकल्प पर जाना होगा। इसके बाद आभूषण पर अंकित छह अंकों का HUID नंबर दर्ज करना होगा।

नंबर डालते ही हॉलमार्किंग से संबंधित उपलब्ध विवरण मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे। इसके लिए ग्राहक को किसी विशेष मशीन या तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं होती। 3. ऐप पर मिलेगी कैरेट और आभूषण की किस्म की जानकारी HUID नंबर दर्ज करने पर ग्राहक को आभूषण की शुद्धता से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। इससे पता चलता है कि जेवर 18, 22 या अन्य कितनी कैरेट श्रेणी का है। इसके साथ ही आभूषण का प्रकार यानी चेन, लॉकेट, टॉप्स आदि की जानकारी भी देखी जा सकती है।

हॉलमार्किंग और पंजीकरण से संबंधित विवरण भी ऐप पर उपलब्ध होते हैं। इससे ग्राहक दुकानदार के दावे और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी का मिलान कर सकते हैं। 4. नए अपडेट में वजन की जानकारी भी उपयोगी HUID से जुड़ी डिजिटल जानकारी ग्राहकों के लिए खरीदारी को अधिक पारदर्शी बनाने में मददगार है। उपलब्ध नए अपडेट के अनुसार आभूषण के वजन से संबंधित जानकारी भी ऐप पर दिखाई जा रही है।

इससे ग्राहक खरीदारी के समय जेवर की पहचान, शुद्धता और वजन से जुड़े विवरण को समझ सकते हैं। हालांकि, ऐप पर दर्ज जानकारी और दुकान के बिल में दिए गए वजन का मिलान भी जरूर करना चाहिए। किसी तरह का अंतर मिलने पर दुकानदार से स्पष्टीकरण मांगें।

5. जेवर खरीदते समय इन तीन बातों का रखें ध्यान सोने के आभूषण खरीदते समय ग्राहकों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले जेवर पर BIS का हॉलमार्क, शुद्धता का निशान और छह अंकों का HUID कोड जरूर देखें।

दूसरी बात, खरीदारी के तुरंत बाद BIS Care ऐप पर HUID नंबर की जांच करें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुकानदार से पक्का बिल जरूर लें। बिल में सोने का कैरेट, वजन, प्रति ग्राम कीमत, मेकिंग चार्ज और HUID नंबर स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए। इन सावधानियों से भविष्य में आभूषण बदलने या बेचने के दौरान होने वाली परेशानी कम हो सकती है।

6. HUID और हॉलमार्क में अंतर मिले तो क्या करें? यदि आभूषण पर दर्ज HUID नंबर और BIS Care ऐप पर दिखाई देने वाली जानकारी में अंतर मिलता है तो ग्राहक को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसे में दुकानदार से लिखित स्पष्टीकरण मांगें और खरीदारी का बिल सुरक्षित रखें।

जरूरत पड़ने पर BIS के आधिकारिक शिकायत माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। केवल आभूषण पर हॉलमार्क का निशान देखकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी ऑनलाइन जानकारी का सत्यापन भी करना चाहिए। 7. भरोसेमंद दुकान से खरीदें सोने के आभूषण : कमल जैन हारखेन ज्वेलर्स, आरा के कमल जैन ने बताया कि सोना काफी कीमती धातु है। इसलिए ग्राहकों को हमेशा पुरानी और भरोसेमंद दुकान से ही आभूषण खरीदना चाहिए। खरीदारी के समय पक्का बिल लेना बेहद जरूरी है।