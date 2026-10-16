किसानों के खाते में आए रुपये, किसी को मिले ₹1000 तो किसी को ₹12000; गांवों में पूछ रहे- का हो भाई, तोहरो आ गइल का?

संवाद सूत्र, शाहपुर (भोजपुर)। बाढ़ की मार झेल चुके किसानों के लिए दशहरा के मौके पर राहत की खबर आई है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सत्यापन के बाद किसानों के बैंक खातों में राशि भेजी जा रही है।

त्योहार से पहले खाते में रुपये पहुंचने से किसानों को खेती-किसानी और घरेलू जरूरतों के खर्च में मदद मिलने की उम्मीद है। कई किसानों ने इसे दशहरा का तोहफा बताया है। 36,116 किसानों ने किया था आवेदन शाहपुर प्रखंड की 20 पंचायतों और शाहपुर नगर पंचायत क्षेत्र में बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के बाद कुल 36,116 किसानों ने कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन किया था। कृषि विभाग की ओर से तैनात कृषि समन्वयकों और किसान सलाहकारों को आवेदनों के सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई थी। खेतों में फसल क्षति से जुड़े आवेदनों की जांच के बाद पात्र किसानों के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई।

किसी के खाते में हजार, किसी को मिले 12 हजार रुपये गुरुवार की सुबह से ही किसानों के बीच अनुदान राशि खाते में आने की चर्चा शुरू हो गई। पूर्व आत्मा अध्यक्ष रवींद्र ओझा के अनुसार, अब तक 20 हजार से अधिक किसानों के खातों में राशि पहुंचने की जानकारी है।

किसानों को एक हजार रुपये से लेकर 12 हजार रुपये तक मिले हैं। हालांकि, अलग-अलग किसानों को मिली राशि में अंतर होने से भुगतान को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। गांवों में एक-दूसरे से पूछ रहे किसान- 'तोहरो आ गइल का?' खाते में रुपये आने की सूचना मिलते ही गांवों में किसानों के बीच फोन पर और आमने-सामने बातचीत शुरू हो गई। कोई अपने खाते में राशि आने की जानकारी दे रहा है, तो कोई अब भी भुगतान का इंतजार कर रहा है।

ग्रामीण माहौल में सवाल गूंज रहा है- 'का हो भाई, तोहरो आ गइल का?' वहीं, कुछ किसानों का कहना है कि पैसा तो आया है, लेकिन उम्मीद से कम मिला है। बाढ़ ने छीनी फसल, अनुदान से मिली कुछ राहत इस साल खेतों में लंबे समय तक बाढ़ का पानी जमा रहने से कई किसानों की फसलें प्रभावित हुई थीं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में अनुदान की राशि मिलने से उन्हें खेती से जुड़ी जरूरतों और घरेलू खर्चों को संभालने में मदद मिल सकती है। दशहरा के मौके पर पैसा मिलने से उन परिवारों को राहत मिली है, जो बाढ़ के बाद आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे थे।