भोजपुर में सिर में गोली मारकर युवक की हत्या, 3 साल पहले हुई थी पिता की मौत

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के धोबहा थाना क्षेत्र के मैनपुरा गांव स्थित काली मंदिर के समीप रविवार की सरेशाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक 20 वर्षीय सोनू कुमार सिंह धोबहा थाना के हेमतपुर गांव निवासी स्व. मुन्ना सिंह का पुत्र था।

सिर के भाग में गोली का निशान पाया गया है। काफी नजदीक से गोली मारी गई है। इस दौरान प्रभारी सदर एसडीपीओ वन रौशन कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक छानबीन की। साथ ही स्वजन समेत ग्रामीणों से पूछताछ कर घटना की जानकारी। इस दौरान एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर ठोंस साक्ष्य एकत्रित किया। पुलिस के अनुसार मृतक का मोबाइल गायब है। पुलिस तकनीकी रूप से भी छानबीन कर रही है। डीआइयू टीम काे लगाया गया है। शुरूआती जांच में पुलिस की शक की सूई मृतक के ही परिचित संदिग्ध युवकों की ओर घूम रही है।

इधर, हत्या से आक्रोशित ग्रामीण शव को रात तक रोक गिरफ्तारी व वरीय अफसरों को बुलाने की मांग कर रहे थे। जानकारी के अनुसार हेमतपुर गांव निवासी सोनू कुमार सिंह नामक युवक रविवार की दोपहर घर से ही घर से मैनपुरा गांव की ओर निकला हुआ था।

इस दौरान मैनपुरा गांव में काली मंदिर सड़क के किनारे हथियार बंद तत्वों ने काफी नजदीक से फायरिंग कर उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में काली मंदिर एवं सड़क किनारे के समीप से शव बरामद किया गया। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष वर्षा रानी एवं प्रभारी एसडीपीओ रौशन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीण वरीय अफसरों को बुलाने के लिए काफी देर शव को रोके रखे। ग्रामीणों का कहना था कि दोपहर में धोबहा बाजार पर कुछ लड़कों के साथ देखा गया था। बाद मेें संध्या समय हत्या की सूचना मिली।