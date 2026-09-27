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भोजपुर में सिर में गोली मारकर युवक की हत्या, 3 साल पहले हुई थी पिता की मौत

By Deepak Singh Edited By: Piyush Pandey
Published: Sun, 27 Sep 2026 09:08 PM (IST)

भोजपुर के धोबहा थाना क्षेत्र में रविवार शाम मैनपुरा गांव स्थित काली मंदिर के पास 20 वर्षीय सोनू कुमार सिंह की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

मौके पर इकट्ठे लोग। (जागरण)

मौके पर इकट्ठे लोग। (जागरण)

HighLights

  1. भोजपुर में 20 वर्षीय सोनू कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या।

  2. मैनपुरा गांव स्थित काली मंदिर के पास रविवार शाम हुई वारदात।

  3. पुलिस जांच में जुटी, परिचित संदिग्धों पर शक, ग्रामीण आक्रोशित।

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के धोबहा थाना क्षेत्र के मैनपुरा गांव स्थित काली मंदिर के समीप रविवार की सरेशाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक 20 वर्षीय सोनू कुमार सिंह धोबहा थाना के हेमतपुर गांव निवासी स्व. मुन्ना सिंह का पुत्र था।

सिर के भाग में गोली का निशान पाया गया है। काफी नजदीक से गोली मारी गई है। इस दौरान प्रभारी सदर एसडीपीओ वन रौशन कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक छानबीन की।

साथ ही स्वजन समेत ग्रामीणों से पूछताछ कर घटना की जानकारी। इस दौरान एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर ठोंस साक्ष्य एकत्रित किया।

पुलिस के अनुसार मृतक का मोबाइल गायब है। पुलिस तकनीकी रूप से भी छानबीन कर रही है। डीआइयू टीम काे लगाया गया है। शुरूआती जांच में पुलिस की शक की सूई मृतक के ही परिचित संदिग्ध युवकों की ओर घूम रही है।

इधर, हत्या से आक्रोशित ग्रामीण शव को रात तक रोक गिरफ्तारी व वरीय अफसरों को बुलाने की मांग कर रहे थे। जानकारी के अनुसार हेमतपुर गांव निवासी सोनू कुमार सिंह नामक युवक रविवार की दोपहर घर से ही घर से मैनपुरा गांव की ओर निकला हुआ था।

Bhojpur Youth Shot Dead

इस दौरान मैनपुरा गांव में काली मंदिर सड़क के किनारे हथियार बंद तत्वों ने काफी नजदीक से फायरिंग कर उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी।

बाद में काली मंदिर एवं सड़क किनारे के समीप से शव बरामद किया गया। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष वर्षा रानी एवं प्रभारी एसडीपीओ रौशन कुमार घटनास्थल पर पहुंचे।

हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीण वरीय अफसरों को बुलाने के लिए काफी देर शव को रोके रखे। ग्रामीणों का कहना था कि दोपहर में धोबहा बाजार पर कुछ लड़कों के साथ देखा गया था। बाद मेें संध्या समय हत्या की सूचना मिली।

मां-बाप का इकलौता संतान था सोनू

मृतक सोनू सिंह मां-बाप का इकलौता संतान था।मृतक अपने मां-बाप का इकलौती संतान था। उसके परिवार में मां मीना देवी है। उसके पिता मुन्ना सिंह की मौत तीन वर्ष पूर्व हो गई थी।

घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। उसकी मां मीना देवी एवं परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

दो साल पूर्व चाचा को मारी गई थी गोली

दो साल पूर्व बिहिया थाना क्षेत्र में झौंवा ईट-भट्ठा के पास मृतक के चाचा संतोष सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। वे शादी समारोह से जीप लेकर लौट रहे थे, तभी घटना को अंजाम दिया गया था। चाचा गाड़ी चलवाने के साथ ठेकेदारी करते है।

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