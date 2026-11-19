जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिले में शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने और शराब के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने नई पहल की है। अब आम लोग शराब के अवैध निर्माण, बिक्री, भंडारण और तस्करी से जुड़ी गतिविधियों की सूचना सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से उत्पाद विभाग को दे सकेंगे। इसके लिए विभाग की ओर से एक्साइज हेल्प डेस्क सेवा शुरू की गई है।

घर बैठे दर्ज करा सकेंगे शिकायत उत्पाद सहायक आयुक्त रजनीश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था से लोगों को शराब से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए विभागीय कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वे घर बैठे अपने मोबाइल से ही अवैध गतिविधियों की जानकारी विभाग तक पहुंचा सकेंगे। शिकायत और सूचना देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभाग की ओर से क्यूआर कोड भी जारी किया गया है।

क्यूआर कोड स्कैन करते ही खुलेगा चैट बॉक्स क्यूआर कोड स्कैन करते ही मोबाइल में एक्साइज हेल्प डेस्क के नाम से व्हाट्सएप चैट बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति शराब के अवैध निर्माण, बिक्री, भंडारण, तस्करी या अन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी लिखकर विभाग को भेज सकता है। जरूरत पड़ने पर संबंधित स्थान और गतिविधि से जुड़ी जानकारी भी साझा की जा सकती है।

सूचना मिलते ही जांच करेगी विभागीय टीम उत्पाद विभाग के अनुसार, व्हाट्सएप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों और सूचनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा। सूचना मिलने के बाद संबंधित टीम मामले की जांच करेगी और आवश्यक कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचेगी। इसका उद्देश्य शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना है।

प्रखंडों और पंचायतों में होगा प्रचार-प्रसार विभाग की ओर से जिले के सभी प्रखंडों और पंचायतों में इस नई व्यवस्था का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। विभाग का प्रयास है कि आम लोगों की भागीदारी से शराब के अवैध कारोबार पर निगरानी बढ़ाई जा सके और शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई हो।

शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर रहेगा गोपनीय विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब के अवैध कारोबार की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

इससे लोग बिना किसी डर या संकोच के अवैध गतिविधियों की जानकारी विभाग को दे सकेंगे। उल्लेखनीय है कि विभाग की ओर से पहले ही टोल फ्री नंबर जारी किया जा चुका है। अब व्हाट्सएप हेल्प डेस्क और क्यूआर कोड की सुविधा से शिकायत दर्ज कराने का एक और माध्यम उपलब्ध हो गया है।

इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें सूचना मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने जिले के लोगों से अपील की है कि कहीं भी शराब का अवैध निर्माण, बिक्री या तस्करी की जानकारी मिले तो तत्काल विभाग को सूचित करें। इसके लिए क्यूआर कोड स्कैन करने के अलावा व्हाट्सएप नंबर 9473400600 पर भी शिकायत भेजी जा सकती है।