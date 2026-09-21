भोजपुर में उमस से बढ़ी बेचैनी, अब बादल ही बरसाएंगे राहत; कब होगी बारिश?

जागरण संवाददाता, आरा। उमस भरी गर्मी ने भोजपुर (Bhojpur Weather News) के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिन में धूप और रात में उमस के बीच लोग बारिश की आस लगाए आसमान की ओर टकटकी लगाए हैं। सप्ताह भर से अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 26-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।

बीच-बीच में हुई बारिश ने थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन वर्षा थमते ही उमस फिर हावी हो गई। सोमवार को भी अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। औसत आर्द्रता 77 प्रतिशत और हवा की रफ्तार महज 3 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहने से उमस का असर और बढ़ गया।

हालांकि, अब मौसम के करवट लेने के आसार हैं। बुधवार से वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। 23 से 26 सितंबर के बीच लगातार वर्षा के आसार हैं। 24 सितंबर को 44.1 मिलीमीटर वर्षा का अनुमान है। 23 सितंबर को भी 34.4 मिलीमीटर वर्षापात की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में भी तेजी से गिरावट आने की उम्मीद है। दो दिन 27 डिग्री तक लुढ़केगा पारा वर्षा के असर से 24 और 25 सितंबर को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान भी 24 डिग्री के आसपास रह सकता है। 26 सितंबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और 27 सितंबर को 29 डिग्री रहने की संभावना है।