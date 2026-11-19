जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुरी गीतों के जरिए रंगदारी, हिंसा, अवैध हथियारों के प्रदर्शन और जातिगत वर्चस्व को बढ़ावा देने के आरोप में भोजपुर पुलिस ने कार्रवाई की है।

इंटरनेट मीडिया निगरानी के दौरान चिह्नित किए गए छह विवादित भोजपुरी गानों, उनसे जुड़े गायकों, गीतकारों, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और इंटरनेट मीडिया अकाउंट संचालकों समेत 45 के विरुद्ध आरा के साइबर थाने में प्राथमिकी कराई गई है।

साइबर पुलिस ने इस मामले में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के आठ अकाउंट तथा आपत्तिजनक पोस्ट के लिंक धारकों पर भी कार्रवाई की है। एसपी अवधेश दीक्षित ने कार्रवाई की पुष्टि की है।

इन पर हुई FIR

पुलिस के अनुसार साइबर थाने के इंटरनेट मीडिया प्रभारी सह दारोगा निखिल राय की ओर से यह प्राथमिकी की गई है। प्राथमिकी में इन गीतों से जुड़े सिद्धार्थ स्टूडियो, शंकराय स्टूडियो, कालिका स्टूडियो, कुंवर स्टूडियो, गंगा स्टूडियो, जागृति स्टूडियो आदि का नाम का उल्लेख किया गया है।

वहीं, भोजपुरी के गायक टुनटुन यादव, जिद्दी बाय चंदन, मिथिलेश राजा, बसंत सिंह, अजीत सिंह कुशवाहा, गोल्डी यादव, खुशबू राज, उज्ज्वल कुंवर, प्रियंका भास्कर, रीतेश ठाकुर, विजय यादव, सृष्ठि भारती, राजा अविनाश, राधे बिहारी रोहित शामिल हैं। वहीं गीतकार सूरज सोनालिका, हरेराम अकेला, सुनील सागर, जेपी राहुल, सोनू पांडेय, अरुण उमंग के नाम हैं। छह से अधिक विवादित गाने साइबर पुलिस के रडार पर आए हैं। पुलिस के अनुसार, इन गानों को बैकग्राउंड आडियो के रूप में इस्तेमाल कर इंस्टाग्राम अकाउंट्स से ऐसे रील्स और वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें कथित तौर पर हथियार लहराने, डराने-धमकाने और जातिगत तनाव बढ़ाने वाली सामग्री दिखाई जा रही है।