भोजपुर में शराब तस्करी का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त, 6 चक्का ट्रक से बरामद हुई 3544 लीटर शराब

संवाद सूत्र, बिहिया(आरा)। दशहरा पर्व को देखते हुए अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है।

विभाग की टीम ने रविवार, 19 अक्टूबर को बिहिया चौरास्ता मुख्य सड़क पर वाहन जांच के दौरान छह चक्का डीसीएम ट्रक के गुप्त तहखाने से करीब 3544.50 लीटर विदेशी शराब बरामद की।

ट्रक चालक समेत दो तस्कर गिरफ्तार

मौके से ट्रक चालक समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जब्त शराब की बाजार कीमत करीब 45 लाख रुपये आंकी गई है।मद्यनिषेध विभाग के सहायक आयुक्त रजनीश को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक के जरिए भारी मात्रा में विदेशी शराब बिहार लाई जा रही है। इसके बाद निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल गठित किया गया।

मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग भोजपुर तथा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की संयुक्त टीम ने बिहिया थाना क्षेत्र में यूपी नंबर के डीसीएम ट्रक(UP86AT-1928) को रोककर तलाशी ली। इस दौरान ट्रक में विशेष रूप से बनाए गए गुप्त तहखाने से शराब की खेप बरामद हुई।