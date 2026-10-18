दिल्ली से आकर भोजपुर के गांव में चला रहे थे साइबर ठगी का अड्डा, 27 मोबाइल और 34 सिम के साथ 9 दबोचे गए

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले की साइबर पुलिस ने क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन प्लान (सीपीपी) और इंश्योरेंस ऑफर के नाम पर लोगों से साइबर ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का राजफाश किया है।

पुलिस ने सिकरहटा थाना क्षेत्र के चकिया गांव स्थित एक मकान में छापामारी कर नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 27 मोबाइल, दो लैपटॉप, 34 सिम कार्ड, 11 डेबिट कार्ड और 22 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

गिरफ्तार आरोपितों में बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा पश्चिम बंगाल के निवासी भी शामिल हैं। सभी का वर्तमान पता दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र स्थित किराड़ी सुलेमान नगर बताया गया है। रविवार को साइबर डीएसपी सह साइबर थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में सिवान जिले के चितौर आंद्रा बाजार निवासी अभिषेक उर्फ विष्णु, समस्तीपुर जिले के पटसा, हसनपुर निवासी अखील आनंद, गोपालगंज जिले के गौरा बाजार निवासी नितेश कुमार साह, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के झिकरा निवासी राजीव दास, रोहतास जिले के हरकमल डिहरी निवासी अभिषेक कुमार, भोजपुर के धनगाई थाना के सावन टोला निवासी विक्की कुमार, सिकरहटा थाना के चकिया निवासी शुभम पटेल, नालंदा जिले के कपासिया हिलसा निवासी नीरज कुमार और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के सोलेमान नगर दिल्ली के कौशल कुमार शामिल हैं।