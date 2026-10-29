भोजपुर में जीविका दीदियों की मौन क्रांति: 13 सालों में 3 लाख से अधिक परिवारों की बदली तकदीर

अरुण प्रसाद, आरा। कहते हैं, एक महिला को सशक्त कर दो तो पूरा परिवार सशक्त हो जाता है। भोजपुर में इस कहावत को सच कर दिखाया है जीविका दीदियों ने। गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण की दिशा में पिछले 13 साल से जारी इनकी मौन क्रांति के परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं।

भोजपुर जिले में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2013 को जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह के निर्माण की शुरुआत हुई थी। इन 13 वर्षों में जिले में कुल 30 हजार 826 समूह, 1599 ग्राम संगठन और 38 संकुल स्तरीय संघ गठित हो चुके हैं, जिनसे 3 लाख 28 हजार परिवार जुड़े हैं।

शहर में भी बढ़ा कुनबा, अब सरकार की योजनाओं की सारथी शुरुआत में सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित जीविका अब शहरी क्षेत्रों में भी तेजी से पांव पसार रही है। शहरी क्षेत्रों में अब तक 1493 स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं। आज स्थिति यह है कि जिले के सभी प्रखंडों में जीविका दीदियां सरकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में सबसे अहम कड़ी बन गई हैं।

दीदी की रसोई से लेकर सिलाई कंपनी तकजिले में सदर अस्पताल, रजिस्ट्री ऑफिस, मानसिक अस्पताल, कोइलवर सहित 8 स्थानों पर "दीदी की रसोई" संचालित हो रही है, जहां गुणवत्तापूर्ण नाश्ता और भोजन मिल रहा है। वहीं, विभिन्न सरकारी कार्यालय परिसरों की साफ-सफाई के लिए 19 "दीदी की सफाई घर" चल रहे हैं। छात्र-छात्राओं को पोशाक उपलब्ध कराने के लिए कोइलवर में एक सिलाई उत्पादक कंपनी और सभी प्रखंडों में 18 सिलाई केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां दीदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।