मंचूरियन ने ली जान, भोजपुर में बच्ची की मौत के बाद हड़कंप; दादी-भाई अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के हसन बाजार थाना क्षेत्र के हसन बाजार गांव में गुरुवार की रात मंचूरियन खाने के बाद दादी व पोती समेत चार लोगों की हालत बिगड़ गई।

इसमें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान सात वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वहीं बच्ची की दादी का इलाज सदर अस्पताल, आरा में कराया जा रहा है।

दो अन्य बच्चों का निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। मृत बच्ची सात वर्षीय काव्या कुमारी हसन बाजार गांव निवासी कुंदन कुमार गुप्ता की पुत्री थी।

बीमार लोगों में उसका 13 वर्षीय भाई बिट्टू कुमार, नौ वर्षीय भाई रोहित कुमार और 70 वर्षीय दादी चंद्रावती कुंवर शामिल हैं। मृतका की दादी चंद्रावती कुंवर ने बताया कि उनके रिश्ते में लगने वाला भांजा बाजार से मंचूरियन खरीदकर घर लाया था।