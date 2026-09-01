भोजपुर में बाढ़ के पानी में बाइक समेत बह गए तीन युवक, दो लापता; डायवर्सन पार करते समय हादसा

संवाद सूत्र, शाहपुर (आरा)। शाहपुर-बनाही रोड पर छेर नदी के डायवर्सन पर बाढ़ का पानी पार करना मंगलवार की दोपहर तीन युवकों को भारी पड़ गया।

बाइक से डायवर्सन पार करने के दौरान तीनों युवक तेज धार की चपेट में आकर बाइक समेत नदी के पानी में बह गए। स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

दो युवक तेज बहाव में बहकर लापता हो गए। लापता युवकों की पहचान शाहपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर एक स्थित शोभिटोला निवासी सचिन रवानी (21) और संदीप रवानी (20) के रूप में हुई है।

डूबे डायवर्सन को बाइक पर चढ़कर पार करते समय बहे

बताया जाता है कि तीनों दोस्त मंगलवार की दोपहर बाइक से रुद्रनगर गांव गए थे। वहां से वापस लौटने के दौरान छेर नदी के डायवर्सन पर बाढ़ का पानी बह रहा था।