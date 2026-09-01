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जहानाबाद में चारों नदियां उफान पर, जाफरगंज पुल पर चढ़ा पानी; शहर के दो हिस्सों का संपर्क बाध‍ित

By Dheeraj Kumar Edited By: vyas Chandra
Updated: Tue, 01 Sep 2026 10:37 AM (IST)

जहानाबाद में दरधा, मोरहर, बलदईया और फल्गु नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई ...और पढ़ें

HighLights

  1. दरधा, मोरहर, बलदईया, फल्गु नदियां जहानाबाद में उफान पर।

  2. जाफरगंज पुल पर पानी चढ़ने से शहर का संपर्क टूटा।

  3. निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, मोरहर नदी से मार्ग बाधित।

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जिले से होकर गुजरने वाली दरधा, मोरहर, बलदईया और फल्गु नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। चारों नदियां उफान पर हैं।

दरधा नदी का पानी सोमवार रात जाफरगंज पुल पर चढ़ गया। इससे शहर के पूर्वी हिस्से का पश्चिमी क्षेत्र से सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है। जाफरगंज पुल शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है।

पुल पर पानी चढ़ने के कारण लोगों को आवागमन के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं, नदी के किनारे और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।

Jahanabad 1

(जहानाबाद शहर से होकर गुजरी दरधा नदी में उफान।)

कई घरों में नदी का पानी प्रवेश कर गया है। इन इलाकों में झुग्गी-झोपड़ियों के साथ-साथ पक्के मकान भी बने हुए हैं। अचानक जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कई परिवार घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे हैं।

शहर के पुराना थाना रोड स्थित पैदल पुल के समीप भी दरधा नदी का बहाव तेज हो गया है। इससे वहां आवागमन प्रभावित हो रहा है। लोगों को पानी के बीच से गुजरने में परेशानी हो रही है।

मोरहर नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा

इधर, शकुराबाद क्षेत्र में मोरहर नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है। इसके कारण जहानाबाद-कुर्था मार्ग पर आवागमन रोक दिया गया है।

इस मार्ग से आने-जाने वाले लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है।

फल्गु नदी के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि

फल्गु नदी के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। नदी के आसपास के निचले इलाकों में पानी बढ़ने से बाढ़ की आशंका बनी हुई है।

नदी किनारे रहने वाले लोगों में भय का माहौल है। वहीं, बलदईया नदी के जलस्तर पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। प्रशासन की ओर से सभी नदियों के जलस्तर और निचले इलाकों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।