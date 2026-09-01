जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जिले से होकर गुजरने वाली दरधा, मोरहर, बलदईया और फल्गु नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। चारों नदियां उफान पर हैं।

दरधा नदी का पानी सोमवार रात जाफरगंज पुल पर चढ़ गया। इससे शहर के पूर्वी हिस्से का पश्चिमी क्षेत्र से सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है। जाफरगंज पुल शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है।

पुल पर पानी चढ़ने के कारण लोगों को आवागमन के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं, नदी के किनारे और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। (जहानाबाद शहर से होकर गुजरी दरधा नदी में उफान।) कई घरों में नदी का पानी प्रवेश कर गया है। इन इलाकों में झुग्गी-झोपड़ियों के साथ-साथ पक्के मकान भी बने हुए हैं। अचानक जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कई परिवार घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे हैं।