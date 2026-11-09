भैया दूज पर भोजपुर में बनता है अमर पिठ्ठा? तीन दालों से ऐसे बनता है भाई की दीर्घायु का प्रतीक यह पकवान

दिलीप कुमार ओझा, शाहपुर (आरा)। भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का पर्व भैया दूज भोजपुर की लोकसंस्कृति में भी खास पहचान रखता है।

इस दिन बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना करती हैं।

वहीं, शाहपुर क्षेत्र में इस अवसर पर बनने वाला अमर पिठ्ठा इस पर्व की एक विशेष पारंपरिक पहचान है। यह पकवान स्वाद के साथ भाई की दीर्घायु की मंगलकामना से जुड़ी लोकमान्यता के लिए भी जाना जाता है।

भाई की लंबी उम्र की कामना से जुड़ा है अमर पिठ्ठा

सहजौली गांव के आचार्य पंडित मनोज चौबे के अनुसार, शाहपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भैया दूज पर घरों में अमर पिठ्ठा बनाने की परंपरा रही है।

लोकमान्यता है कि बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ इसे तैयार करती हैं। इस तरह अमर पिठ्ठा भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम, आस्था और पारिवारिक जुड़ाव का प्रतीक बन गया है। पर्व के दिन इसकी तैयारी घरों में पारंपरिक उत्साह के साथ की जाती है।

तीन तरह की दालों से तैयार होता है पिठ्ठा इस पारंपरिक व्यंजन की खासियत इसकी भरावन है। चावल के आटे से तैयार बाहरी परत के अंदर चना, मूंग या मसूर की दाल भरी जाती है। परिवारों की परंपरा और स्वाद के अनुसार इन दालों का अलग-अलग या मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। दाल को पीसकर उसमें नमक और घरेलू मसाले मिलाए जाते हैं। इसके बाद चावल के आटे की लोई में भरावन डालकर पिठ्ठे का आकार दिया जाता है। इसे पानी में उबालकर या भाप में पकाया जाता है। तैयार पिठ्ठे को घी, चटनी और अचार के साथ परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है।

लोकसंस्कृति और पारिवारिक परंपरा का संगम बदलते समय के साथ खानपान की आदतों में भी काफी बदलाव आया है। बाजार में तरह-तरह की मिठाइयां और आधुनिक व्यंजन उपलब्ध हैं। लेकिन शाहपुर के ग्रामीण इलाकों में आज भी कई परिवार अपनी पारंपरिक खानपान संस्कृति को सहेजे हुए हैं। अमर पिठ्ठा भी इसी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। बुजुर्गों से मिली यह परंपरा आज भी नई पीढ़ी तक पहुंच रही है।