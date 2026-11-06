आरा में ठंड ने दी दस्तक: पंखे बंद, कंबल निकले, सुबह-शाम लगने लगी ठिठुरन

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर में अब धीरे-धीरे ठंड ने अपनी आमद दर्ज करा दी है। दिन में हल्की गर्मी और सुबह-शाम व रात में ठंडी हवा ने लोगों को पंखा बंद कर गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है।

दो दिन में बदला मिजाज

चार नवंबर को आरा का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री था। आज शुक्रवार छह नवंबर को पारा घटकर अधिकतम 29 और न्यूनतम 18 डिग्री पर आ गया।

शुक्रवार को 8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चली और औसत आर्द्रता 55 प्रतिशत रही। शनिवार से आर्द्रता बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी और पूरे सप्ताह लगभग इसी स्तर पर टिकी रहेगी।

आगे 9 दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 7 से 15 नवंबर तक अधिकतम तापमान 29 डिग्री पर स्थिर रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री के बीच घूमेगा।

यानी दिन में न ज्यादा गर्मी, न रात में कड़ाके की ठंड। यही मौसम भोजपुर की असली गुलाबी ठंड कहलाता है।

किसानों के लिए कैसा रहेगा यह मौसम?

किसानों के लिए यह मौसम किसी वरदान से कम नहीं है।

1. धान कटाई के लिए बेस्ट: दिन में धूप और कम आर्द्रता से कटी धान जल्दी सूखेगी, दाना खराब नहीं होगा। बारिश का कोई खतरा नहीं है।

2. गेहूं की बुआई का सुनहरा मौका: 17-18 डिग्री रात का तापमान गेहूं के अंकुरण के लिए आदर्श है। जिन किसानों ने अभी बुआई नहीं की है, वे 10 से 15 नवंबर के बीच बुआई करें तो बेहतरीन जमाव मिलेगा।