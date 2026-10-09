Ara Delhi Train: आरा से दिल्ली का सफर हुआ मुश्किल, राजधानी-संपूर्ण क्रांति सहित 4 ट्रेनें कैंसिल

जागरण संवाददाता, आरा। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन से दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने जंतर-मंतर पर आयोजित होने वाले प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली जाने वाली चार प्रमुख ट्रेनों को रद करने का निर्णय लिया है।

इनमें राजधानी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। इन ट्रेनों के रद होने से दिल्ली कर दी गई है। जिससे यात्रियों की यात्रा प्रभावित होगी। रेलवे के इस निर्णय का असर आरा जंक्शन से यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ ही भोजपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों के लोगों पर भी पड़ सकता है। दिल्ली बिहार से आने-जाने वाले यात्रियों का प्रमुख गंतव्य है। ऐसे में प्रमुख ट्रेनों के रद होने से यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेनों की तलाश करनी पड़ सकती है। त्योहारों और अन्य जरूरी कार्यों के लिए दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है।

हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मद्देनजर रेलवे की ओर से यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत राजधानी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगा।