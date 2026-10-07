आरा की साउथ बिहार एक्सप्रेस समेत 11 ट्रेनें निगरानी में, 40 घंटे से अधिक सफर पर रेलवे सख्त

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने निगरानी व्यवस्था सख्त करने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को 40 घंटे से अधिक यात्रा अवधि वाली ट्रेनों में स्वच्छता, रखरखाव और यात्री सुविधाओं की विशेष निगरानी का निर्देश दिया है।

इसके तहत 11 लंबी दूरी की ट्रेनों को विशेष निगरानी के लिए चिह्नित किया गया है। इन ट्रेनों के प्रदर्शन की संबंधित मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी। आरा से जुड़ी साउथ बिहार एक्सप्रेस समेत लंबी दूरी की ट्रेनें निगरानी में रेलवे के निर्देश के तहत लंबी दूरी की ट्रेनों में सफाई, शौचालय, कोच रखरखाव और कचरा निस्तारण की व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जाएगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है।

विशेष निगरानी के लिए चिह्नित ट्रेनों में 01665/66 रानी कमलापति- अगरतला एक्सप्रेस, 19483/84 अहमदाबाद-सहरसा एक्सप्रेस, 13201/02 राजगीर-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, 11401/02 पुणे-सुपौल एक्सप्रेस शामिल हैं। 11 ट्रेनों के प्रदर्शन की होगी नियमित समीक्षा सूची में 22365/66 दानापुर-एसएमवीटी बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 12203/04 अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस भी शामिल हैं। रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद संबंधित मंडल के DRM इन ट्रेनों की स्थिति और प्रदर्शन की निगरानी करेंगे।

यात्रियों से मिलने वाली शिकायतों के त्वरित निपटारे पर भी जोर दिया गया है। चिह्नित ट्रेनों के प्राथमिक अनुरक्षण की जिम्मेदारी संभालने वाले ओनिंग डिपो को भी लगातार ट्रेन की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। मेंटेनेंस सुपरवाइजर और CDO रखेंगे ट्रेन पर नजर मेंटेनेंस सुपरवाइजर और कोचिंग डिपो अधिकारी (CDO) ट्रेन की स्थिति की निगरानी करेंगे। यात्रा के दौरान तकनीकी, स्वच्छता या यात्री सुविधा से जुड़ी कमियां सामने आने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन्हें दूर किया जाएगा।