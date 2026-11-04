आरा में 1.60 करोड़ से बनेगा सम्राट अशोक भवन, मेयर इंदु देवी ने किया शिलान्यास

जागरण संवाददाता, आरा। शहर के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को शादी-विवाह और अन्य आयोजनों के लिए महंगे मैरिज हॉल या होटलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

आरा नगर निगम के वार्ड संख्या 37 में बस स्टैंड के समीप 1 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से सम्राट अशोक भवन बनाया जाएगा। बिहार सरकार की योजना के तहत बनने वाले भवन का शुक्रवार को महापौर इंदु देवी ने शिलान्यास किया।