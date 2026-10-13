आरा में देर रात उपद्रव: पूजा पंडालों में आग लगाने की कोशिश, बाइक जलकर राख; मंदिर की सजावट भी क्षतिग्रस्त
आरा के भलुहीपुर में देर रात शरारती तत्वों ने उत्पात मचाया, जिसमें एक बाइक जलकर राख हो गई और दो ...और पढ़ें
HighLights
आरा के भलुहीपुर में देर रात उपद्रव हुआ।
एक बाइक जली, पूजा पंडालों में आग लगाने का प्रयास।
पुलिस दो गुटों के विवाद की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत भलुहीपुर स्थित खाराकुआं के पास सोमवार की देर रात अज्ञात शरारती तत्वों ने उत्पात मचाया। घर के बाहर खड़ी एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे वह जलकर राख हो गई।
इसके साथ ही दो पूजा पंडालों में आग लगाने का प्रयास किया गया। आग की चपेट में आने से एक पंडाल का बाहरी हिस्सा आंशिक रूप से जल गया।
एक मंदिर की सजावट को भी नुकसान पहुंचने की सूचना है। एक ही इलाके में लगातार हुई घटनाओं से स्थानीय लोगों में चिंता और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
रात दो से ढाई बजे के बीच वारदात, लोगों ने संभाला मोर्चा
बताया जा रहा है कि घटनाएं सोमवार की रात करीब दो से ढाई बजे के बीच हुईं। शरारती तत्वों ने करीब 300 मीटर के दायरे में अलग-अलग जगहों पर उत्पात मचाया। बाइक में आग लगने और पूजा पंडालों को निशाना बनाए जाने की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग सतर्क हुए।
लोगों की तत्परता से आग पर काबू पाया गया, जिससे नुकसान बढ़ने से बच गया। हालांकि, देर रात हुई इन घटनाओं ने इलाके की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दो पूजा पंडालों को निशाना बनाने का प्रयास
स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, अज्ञात लोगों ने दो पूजा पंडालों में आग लगाने की कोशिश की। इनमें एक पंडाल का बाहरी हिस्सा आंशिक रूप से जल गया।
इसके अलावा मंदिर की सजावट को क्षतिग्रस्त किए जाने की सूचना भी सामने आई है। पुलिस इन सभी बिंदुओं की जांच कर रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि घटनाओं को किसने अंजाम दिया और इसके पीछे क्या वजह थी।
दो गुटों के विवाद से जुड़ रहा मामला
टाउन थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर देवराज राय के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी में एक ही समाज के दो गुटों के बीच चल रहे विवाद को घटना की संभावित वजह बताया जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक, एक बाइक जली है और एक पूजा पंडाल का बाहरी हिस्सा हल्का क्षतिग्रस्त हुआ है। अन्य पंडालों और मंदिर की सजावट को नुकसान पहुंचने की सूचना का भी सत्यापन किया जा रहा है। हालांकि, घटना के पीछे की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
शरारती तत्वों की पहचान में जुटी पुलिस
घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष के अनुसार, शरारती तत्वों को चिह्नित करने का प्रयास किया जा रहा है।
इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का ध्यान घटनाओं में शामिल लोगों की पहचान करने और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने पर है।
देर रात एक ही इलाके में हुई इन घटनाओं के बाद स्थानीय लोग भी मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।