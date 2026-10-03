आरा में इंटर के छात्र को गोली मारने वाला अनीश यादव पटना से गिरफ्तार, कार और मोबाइल जब्त

जागरण संवाददाता, आरा। नवादा थाना क्षेत्र के अनाइठ मठिया के पास इंटर के छात्र को गोली मारकर जख्मी करने के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे एक नामजद आरोपित अनीश यादव को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने उसे पटना जिले के दानापुर के उसरी शिवाला मोड़ के पास एक होटल से धर दबोचा। उसके पास से एक स्विफ्ट डिजायर कार और मोबाइल भी जब्त किया गया है।

गिरफ्तार आरोपित अनाइठ बाजारी मोहल्ला का निवासी है। जबकि, कांड में संलिप्त दूसरे आरोपित पवन यादव की तलाश जारी है।

दूसरा नामजद आरोपित अब भी फरार, कार एवं मोबाइल जब्त

सदर एसडीपीओ-वन सुशील कुमार ने शनिवार को प्रेस बयान जारी कर बताया कि छह सितंबर 2026 की शाम अनाइठ मोहल्ला स्थित पाइपलाइन के समीप बाइक सवार आरोपितों ने एक कृष राज नामक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया था।