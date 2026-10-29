आरा में पति ने पत्नी को चाकू से गोदा, घायल महिला के शरीर पर लगे डेढ़ सौ टांके

जागरण संवाददाता, आरा। टाउन थाना क्षेत्र के बड़ी मठिया मोहल्ले में बुधवार की रात आपसी विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

महिला के गर्दन के दोनों तरफ, पीठ, दोनों हाथ, चेहरे के बाएं हिस्से, सिर और ललाट पर चाकू से इतने वार किए कि इलाज के लिए गई महिला को डेढ़ सौ टांके लगाने पड़े।

घटना के बाद स्वजन आनन-फानन में उसे इलाज के लिए बाबू बाजार स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है।

आरोपित पति गिरफ्तार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया हैं।घायल महिला की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भकुरा गांव निवासी पंकज कुमार ठाकुर की 27 वर्षीय पत्नी प्राची कुमारी के रूप में हुई हैं। वह अपने पति के साथ बड़ी मठिया मोहल्ले में किराये के मकान में रहती थी। हालत चिंताजनक हैं।

इधर, थानाध्यक्ष देवराज राय ने बताया कि घायल महिला के पिता मनोज कुमार ठाकुर के बयान पर आरोपित पति पंकज कुमार ठाकुर के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, घटना में प्रयुक्त चाकू अब तक बरामद नहीं हो सका हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पारिवारिक विवाद की बात सामने आई हैं।