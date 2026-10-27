मुर्गे का खून और टूटी चूड़ियां फैलाकर रचा मौत का नाटक, 21 दिन बाद मुंबई में मिली भागलपुर की महिला

संवाद सूत्र, पीरपैंती। इशीपुर थाना क्षेत्र से 21 दिन पूर्व गायब हुई महिला को पुलिस ने अनुसंधान के दौरान ढूंढ निकाला। पिछले 5 अक्टूबर की रात्रि मूवी गांव से तीन बच्चे की मां लापता हो गई थी। 6 अक्टूबर की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि हत्या कर शव को गायब कर दिया गया है।

थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर गहन जांच की। छानबीन के क्रम में पुलिस ने घटनास्थल पर कुछ खून की बूंदे, चाकू, बिखरा हुआ बाल, टूटी चूड़ी पाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ टू स्नेह सेतु ने डॉग स्क्वायड एवं एफएसएल टीम के साथ घटना स्थल की जांच की।

पुलिस को मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पता चला कि वह मुंबई में जिंदा है। स्वजन मुंबई पहुंचकर उसे घर लाए। सुनियोजित तरीके से घर से लापता हुई थी महिला पुलिस ने बताया कि महिला सुनियोजित तरीके से घर से लापता हुई थी। उसने बताया कि बाजार से एक मुर्गा खरीद कर उसे चाकू से काटकर कुछ खून की बूंदें घर में गिराई थीं। कुछ टूटे हुए चूड़ी एवं बाल भी घर में गिरा दी थी। ताकि यह लगे कि महिला के साथ घटना हो गई है।