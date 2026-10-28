विक्रमशिला सेतु पर स्टील गर्डर लांचिंग की तैयारी तेज, अंतिम चरण में बेयरिंग लगाने का काम

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु के कमजोर स्लैब और कंक्रीट गर्डर काटकर हटाने के बाद अब स्टील गर्डर की लांचिंग की तैयारी तेज कर दी गई है।

इसके लिए बेयरिंग लगाने का काम चल रहा है। बेयरिंग पर ही स्टील गर्डर को सेट किया जाएगा। अगले सप्ताह गर्डर लांचिंग का काम शुरू होने की उम्मीद है।

वहीं, कंक्रीट फुटपाथ और रेलिंग की जगह लोहे का फुटपाथ और रेलिंग लगाने की तैयारी है। इससे सेतु का भार कम होगा। मरम्मत कार्य के तहत पुराने एक्सपेंशन ज्वाइंट और इंस्पेक्शन चेंबर भी बदले जाएंगे। इसके साथ ही सेतु के नियमित रखरखाव की योजना भी तैयार की जा रही है।