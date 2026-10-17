विक्रमशिला सेतु मरम्मत में तेजी! दिल्ली की मंगलम फर्म ने खींचा खाका, UP ब्रिज निगम की डिजाइन पर असेंबल होंगे गर्डर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Vikramshila Setu Bhagalpur Repair: उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन कार्य ने अब एक नए और निर्णायक चरण में प्रवेश कर लिया है। सेतु के चिन्हित कमजोर स्पैन को तोड़ने की कवायद महाराष्ट्र की एजेंसी मैटे एसोसिएट्स द्वारा पूरी किए जाने के बाद अब दिल्ली की विशेषज्ञ एजेंसी ‘मंगलम फर्म’ ने पुनर्स्थापन के लिए तेजी से खाका खींचना शुरू कर दिया है।

यूपी ब्रिज निगम की डिजाइन और ड्राइंग पर होगा निर्माण मंगलम फर्म की तकनीकी टीम उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम (यूपी ब्रिज निगम) द्वारा तैयार आधिकारिक डिजाइन और तकनीकी ड्राइंग के आधार पर ही पुनर्स्थापन कार्य को आगे बढ़ाएगी। पूर्व निर्धारित इसी डिजाइन पर काम करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि निर्माण कार्य तय समय-सीमा के भीतर बिना किसी तकनीकी बाधा के सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। इसके लिए फर्म के इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ अत्याधुनिक इंजीनियरिंग विधियों और नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं।

बार्ज क्रेन से स्टील गर्डर की असेंबलिंग में तेजी गंगा नदी में बरारी यार्ड से निर्माण सामग्री को पुल के स्पैन तक पहुंचाने का सिलसिला भी तेज हो गया है। यार्ड से जलपोत (बार्ज) पर स्थापित बड़ी क्रेनों की मदद से गर्डर के विशाल स्टील पार्ट्स को सीधे सेतु के ऊपरी हिस्से पर पहुंचाया जा रहा है, जहां तकनीकी दल उन्हें आपस में जोड़ने और असेंबल करने के काम में जुटा हुआ है।