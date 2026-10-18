भागलपुर: विक्रमशिला सेतु की 'सेहत' पर अब डिजिटल नजर, लगेगा ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु की संरचनात्मक स्थिति दुरुस्त कराने के साथ अब इसकी सेहत पर भी डिजिटल नजर रखी जाएगी।

सेतु पर ब्रिज हेल्थ मानीटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा। जिससे पुल के विभिन्न हिस्सों में होने वाले बदलावों की लगातार निगरानी की जा सकेगी।

पहले से ही विक्रमशिला सेतु के समानांतर निर्माणाधीन फोरलेन पुल में इस आधुनिक सिस्टम को लगाने की योजना तय है। अभियंताओं के अनुसार अब पुराने विक्रमशिला सेतु की स्थिति दुरुस्त कराने के साथ इस पर भी यह सिस्टम लगाने का निर्णय लिया गया है।

इससे पुल की संरचनात्मक स्थिति का आकलन करने और संभावित खतरों की समय रहते पहचान करने में मदद मिलेगी।

ब्रिज हेल्थ मानीटरिंग सिस्टम सेंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा एनालिटिक्स पर आधारित तकनीक होती है। पुल के अलग-अलग हिस्सों में सेंसर लगाकर तनाव, कंपन, झुकाव और विस्थापन जैसे बदलावों की निगरानी की जा सकती है। इसके जरिए सेतु पर वाहनों के भार और अन्य परिस्थितियों के दौरान संरचना में होने वाली हलचल का डेटा जुटाया जाता है। निर्धारित सीमा से अधिक बदलाव सामने आने पर संबंधित अधिकारियों को अलर्ट भेजने की व्यवस्था भी की जा सकती है।