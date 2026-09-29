विक्रमशिला सेतु बंद होने से पहले गूगल मैप में बदला रूट, यूजर्स को दिखा रहा 161 KM लंबा नया रास्ता

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बंद होने से पहले ही गूगल मैप ने वाहन चालकों को सतर्क करना शुरू कर दिया है। 30 सितंबर की मध्यरात्रि से बेली ब्रिज हटाने का काम शुरू होगा।

इसके साथ ही बेली ब्रिज के रास्ते वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद हो जाएगा। ताकि इसके पुनर्स्थापन कार्य हो सके।

गूगल मैप में बदल गया रूट

गूगल मैप मंगलवार दोपहर 12:00 से ही इस मार्ग को पहले ही ब्लॉक दिखाना शुरू कर दिया है, ताकि इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालक समय रहते वैकल्पिक मार्ग की जानकारी ले सकें।

अब गूगल मैप पर जीरोमाइल से नवगछिया के लिए करीब 161 किलोमीटर लंबा वैकल्पिक मार्ग दिखाया जा रहा है। वाहन चालकों को सुल्तानगंज, मुंगेर, खगड़िया, नारायणपुर और बिहपुर होते हुए नवगछिया जाने का रास्ता सुझाया जा रहा है। बड़े वाहनों के साथ छोटे वाहन चालकों को भी इसी मार्ग से आने-जाने की सलाह मिल रही है।