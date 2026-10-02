विक्रमशिला-कटरिया न्यू रेल लाइन का दूसरा टेंडर जारी; 832 करोड़ से बनेंगे स्टेशन भवन, एप्रोच ट्रैक और 26 पुल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Vikramshila Katariya Rail Bridge अंग और कोसी-सीमांचल क्षेत्र को सीधी रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित विक्रमशिला–कटरिया न्यू डबल रेल लाइन परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में रेलवे ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। मुख्य गंगा रेल पुल के निर्माण के साथ-साथ परियोजना से जुड़े अन्य बुनियादी अधोसंरचना कार्यों के लिए 832 करोड़ रुपये की लागत का दूसरा टेंडर आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है।

इस निविदा के तहत स्टेशन भवनों का निर्माण, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में एप्रोच रेल लाइन, पिलर, छोटे-बड़े पुल और 'वाई' (Y) लेग जंक्शन यूनिट का निर्माण कराया जाएगा। इस रेलखंड को दक्षिण दिशा में विक्रमशिला और शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा, जबकि गंगा के उत्तरी छोर पर यह नवगछिया-कटरिया मुख्य रेललाइन से सीधा लिंक होगा।

पूरी रेल परियोजना में दो नए रेलवे स्टेशन—'बटेश्वर स्थान धाम' और 'कालूचक' बनाए जाएंगे। इसके अलावा मुसाफिरों की सहूलियत के लिए दो रेल ओवरब्रिज (आरओबी) और एक अंडरपास का निर्माण भी रेलवे करेगा। रेललाइन प्रारंभिक चरण में सिंगल ट्रैक की होगी, किंतु भविष्य में बढ़ती जरूरतों को देखते हुए इसे डबल ट्रैक में तब्दील करने के लिए पर्याप्त भूमि व स्पेस छोड़ा जाएगा।

मुख्य ब्रिज के अलावा बनेंगे 26 मध्यम व छोटे पुल परियोजना के तहत मुख्य गंगा रेल पुल के अतिरिक्त कुल 26 मध्यम और छोटे आकार के पुलों का जाल बिछाया जाएगा: पहला और दूसरा पुल: स्टील ट्रस रेल ओवरब्रिज (आरओबी) डिजाइन में 102 मीटर स्पैन में तैयार होगा।

तीसरा से छठा पुल: आरसीसी स्पैन पर आधारित होगा, जिनका दायरा 3 से 6 मीटर के बीच रहेगा।

सातवां, नौवां व दसवां पुल: 18.3 मीटर के तीन स्पैन युक्त रेल अंडरब्रिज (आरयूबी) और आरसीसी स्पैन होंगे।

14वां, 15वां व 16वां पुल: 14वें पुल में 30.5 मीटर के तीन आरसीसी गर्डर, 15वें में 32.086 मीटर के 122 स्टील गर्डर और 16वें में 30.5 मीटर के चार आरसीसी गर्डर लगेंगे। शेष 10 पुल भी आरसीसी डिजाइन के बनाए जाएंगे।

पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) सरस्वती चंद के अनुसार, गंगा पर बनने वाले मुख्य रेल पुल का निर्माण 'इरकॉन' (इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड) द्वारा कराया जाएगा, जबकि स्टेशन और एप्रोच रूट सहित अन्य सभी सिविल कार्यों के लिए यह दूसरा टेंडर जारी किया गया है।