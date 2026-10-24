भागलपुर पुलिस लाइन में फंदे से लटकता मिला दारोगा का शव, कुछ महीने पहले हुई थी शादी
नवगछिया पुलिस लाइन में दारोगा योगेश कुमार का शव फंदे से लटका मिला, जिससे सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।
HighLights
नवगछिया पुलिस लाइन में दारोगा योगेश का शव मिला।
योगेश हाल ही में अवर निरीक्षक पद पर प्रोन्नत हुए थे।
कुछ माह पूर्व हुई थी शादी, पुलिस जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। नवगछिया पुलिस केंद्र स्थित क्वार्टर में अवर निरीक्षक योगेश कुमार का फंदे पर लटकता शव शनिवार की शुभ बरामद किया गया है। दारोगा का फंदे पर लटकते शव के मिलने के बाद पुलिस केंद्र में अफरातफरी मच गई।
योगेश कुमार एसपी के रीडर का काम वर्षों से देखते आ रहे थे।हाल में सहायक अवर निरीक्षक पद से प्रोन्नत होकर अवर निरीक्षक बने थे। पुलिस छानबीन में जुट गई है। फॉरेंसिक जांच टीम जांच में जुट गई है। योगेश
बांका जिले के बौंसी बाराहाट के रहने वाले थे। चंद माह पूर्व हुई थी शादी। पत्नी सचिवालय,पटना में तैनात हैं। उनका करीब छह माह पूर्व भागलपुर जिला बल में तबादला हो गया था। वो वहां से विरमित नहीं हुए थे।
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