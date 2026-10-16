भागलपुर जिले के सन्हौला-बैसा-हनवारा पुल पर जल्द शुरू होगी टोल वसूली, 2 हाईवे भी रडार पर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। सन्हौला-बैसा-हनवारा रोड पर स्थित पुल से गुजरने वाले वाहनों से टोल वसूली की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के माध्यम से यह वसूली कराई जाएगी।

निगम ने एजेंसी चयन के लिए निविदा जारी की है। चयनित एजेंसी को सालाना 78 हजार रुपये का टोल कलेक्शन करना अनिवार्य होगा।

11 नवंबर को खुलेगी निविदा की तकनीकी बिड

एजेंसी चयन की प्रक्रिया के तहत 11 नवंबर को निविदा की तकनीकी बिड खोली जाएगी। इसकी जांच और प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्तीय बिड खोली जाएगी।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एजेंसी का चयन होगा। इसके बाद पुल से गुजरने वाले वाहनों से टोल वसूली की व्यवस्था शुरू करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

भागलपुर जिले में टोल वसूली के लिए अन्य सड़कों को भी चिह्नित किया गया है। अकबरनगर-अमरपुर और घोघा-पंजवारा स्टेट हाईवे को हाल में इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इन सड़कों पर वसूली के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जा रही है।