जागरण संवाददाता, भागलपुर। St Joseph School Bhagalpur Principal Father Amal Raj POCSO Case Patna High Court Relief: अंग्रेजी माध्यम के प्रमुख स्कूलों में शामिल भागलपुर के संत जोसफ स्कूल के प्राचार्य फादर अमल राज पर पाक्सो एक्ट के तहत लगाया गया गंभीर आरोप आखिरकार टिक न सका। पटना उच्च न्यायालय ने उन्हें पाक्सो एक्ट में आरोपित बनाए जाने को पूरी तरह गलत करार देते हुए उनके विरुद्ध निचली अदालत से जारी सभी आदेशों को रद कर दिया है।

पटना उच्च न्यायालय में निचली अदालत के आदेशों को रद करने संबंधी दाखिल क्रिमिनल मिसलेनियस अर्जी पर सुनवाई पूरी करते हुए न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति मिश्रा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भागलपुर के ललमटिया थाने में दर्ज पाक्सो एक्ट से जुड़े उक्त केस में फादर अमल राज से संबंधित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद किया जाता है।

अदालत ने आदेश की कॉपी आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए संबंधित निचली अदालत को तत्काल भेजने का निर्देश भी दिया है। फादर अमल राज की ओर से इस अर्जी पर बहस में अधिवक्ता अमित कुमार व अन्य शामिल थे।

प्राचार्य ने किया था पुलिस का पूरा सहयोग, तुरंत दी थी सीसीटीवी फुटेज गौरतलब है कि वर्ष 2023 में संत जोसफ स्कूल की एक छात्रा के साथ वहां के दो स्थानीय खेल शिक्षकों मुकेश कुमार और प्रिंस यादव ने दुष्कर्म का प्रयास किया था। दोनों आरोपित शिक्षक छात्रा को जानबूझकर अपने पास बुलाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते थे। 27 अगस्त और 12 सितंबर 2023 को उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था, जिससे डरी-सहमी छात्रा घर जाकर गुमसुम रहने लगी थी।

बाद में छात्रा की सहेली ने उसके परिजनों को दोनों शिक्षकों की करतूतों की जानकारी दी, जिसके बाद छात्रा के पिता ने तत्कालीन एसएसपी आनंद कुमार सिंह को पूरे मामले से अवगत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर स्कूल भेजा गया था।

बर्खास्त कर पुलिस को सौंपा था, फिर भी बना दिया गया था सह-आरोपित पुलिस जांच के दौरान प्राचार्य फादर अमल राज ने पूरा सहयोग करते हुए तत्काल स्कूल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज टीम को उपलब्ध करा दी थी। फुटेज से दोनों शिक्षकों का अपराध सामने आने पर प्राचार्य ने उन्हें तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त करते हुए पुलिस टीम के हवाले कर दिया था, जिसके बाद दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया।