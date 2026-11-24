जागरण संवाददाता, भागलपुर। कार्तिक पूर्णिमा की सुबह मंगलवार को करीब सात बजे भागलपुर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि, छुट्टी का दिन होने और सुबह की हल्की ठंड बढ़ने के कारण अधिकतर लोग देर तक सोए रहे।

मार्निंग वाक पर निकलने वालों की संख्या भी कम थी, इसलिए शहर में कहीं अफरातफरी नहीं मची। कई लोगों को तो जागने के बाद इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि सुबह धरती डोली थी। इसके बाद दिन भर शहर में इसे लेकर चर्चा होती रही। जिले में कहीं से जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, मंगलवार सुबह 7:02:47 बजे नेपाल में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र नेपाल के कोशी प्रांत में (27.855 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 87.909 डिग्री पूर्वी देशांतर पर) जमीन से लगभग 20 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया।