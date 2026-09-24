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भागलपुर : शादी के नाम पर नवगछिया बुलाकर राजस्थान के दो युवकों को बनाया बंधक! वसूले 1.5 लाख, महिला समेत तीन गिरफ्तार

By Lalan Rai Edited By: Dilip Kumar Shukla
Published: Thu, 24 Sep 2026 09:52 PM (IST)

Naugachia Ismailpur Fake Marriage Extortion Case: नवगछिया के इस्माइलपुर में फर्जी शादी और ब्लैकमेलिंग गिरोह ने राजस्थान के दो युवकों ...और पढ़ें

Naugachia Ismailpur Fake Marriage Extortion Case: नवगछिया में फर्जी शादी का गंदा खेल।

Naugachia Ismailpur Fake Marriage Extortion Case: नवगछिया में फर्जी शादी का गंदा खेल।

HighLights

  1. राजस्थान के युवकों को शादी के बहाने नवगछिया बुलाया।

  2. बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा और 1.5 लाख रुपये वसूले।

  3. पुलिस ने एक महिला सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया।

संवाद सूत्र, नवगछिया (भागलपुर)। Naugachia Ismailpur Fake Marriage Extortion Case:  पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र से अंतरराज्यीय फर्जी शादी और ब्लैकमेलिंग गिरोह की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शादी कराने वाले कुछ दलालों ने विवाह का प्रलोभन देकर राजस्थान के दो युवकों को नवगछिया बुलाया। इसके बाद सुनियोजित साजिश के तहत नया टोला फुलकिया में उनकी शादी की रस्में कराई गईं और फिर दोनों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया।

आरोपितों ने जान से मारने की धमकी देकर दोनों युवकों से करीब 1.50 लाख रुपये जबरन ऐंठ लिए। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत तीन आरोपितों को दबोच लिया है। पूरे मामले का आधिकारिक खुलासा नवगछिया पुलिस अधीक्षक (एसपी) वैभव शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किया।

एसपी के अनुसार, बीती 22 सितंबर को स्थानीय ग्रामीणों ने इस्माइलपुर थाना पुलिस को घटना से संबंधित कुछ संदिग्ध वीडियो और तस्वीरें सौंपी थीं। ग्रामीणों ने बताया कि 7 सितंबर को नया टोला फुलकिया में शादी कराने के नाम पर राजस्थान से कमल कोटई और राजेश डेटानी नामक दो युवकों को बुलाया गया था।

यहां रस्म-ओ-रिवाज के साथ विवाह का नाटक रचा गया। लेकिन जैसे ही रस्में पूरी हुईं, गिरोह के सदस्यों ने अपना असली रंग दिखा दिया। दोनों युवकों को एक कमरे में बंधक बना लिया गया और उनके साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई। हथियार और पुलिस का भय दिखाकर दोनों से करीब 1.50 लाख रुपये की मोटी रकम जबरन छीन ली गई।

फर्जी शादी व वसूली सिंडिकेट: मुख्य तथ्य

  • घटनास्थल: नया टोला फुलकिया, थाना- इस्माइलपुर (पुलिस जिला नवगछिया)।

  • पीड़ित युवक: कमल कोटई एवं राजेश डेटानी (दोनों निवासी: राजस्थान)।

  • घटना की तिथि: 7 सितंबर 2026 (खुलासा 22-23 सितंबर को)।

  • वसूली गई राशि: लगभग ₹1,50,000 (डेढ़ लाख रुपये)।

  • दर्ज प्राथमिकी: इस्माइलपुर थाना कांड संख्या 180/26 (दिनांक: 23 सितंबर 2026)।

  • लागू धाराएं: बीएनएस (BNS) की धारा 127(2), 115(2), 310(2), 316(2) एवं 318(4)।

  • गिरफ्तार आरोपित: कोमल साह, अविनाश कुमार (दोनों निवासी सिमरा, नवगछिया) एवं मुन्ना शर्मा (नया टोला फुलकिया)।

वीडियो और तस्वीरों की जांच से बेनकाब हुआ गिरोह

वारदात की जानकारी मिलने के बाद इस्माइलपुर थाना पुलिस ने ग्रामीणों से प्राप्त वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ्स का तकनीकी सत्यापन कराया। चेहरे स्पष्ट होने के बाद पुलिस ने गुप्त सूचना और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपितों की पहचान स्थापित की।

अनुसंधान के दौरान इस वसूली कांड में राजीव कुमार साह, भूपण दास, मुन्ना शर्मा, कोमल साह और अविनाश कुमार की सीधी संलिप्तता प्रमाणित हुई। इसके बाद पुलिस ने 23 सितंबर 2026 को इस्माइलपुर थाना में कांड संख्या 180/26 दर्ज किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं 127(2), 115(2), 310(2), 316(2) और 318(4) के तहत केस दर्ज कर पुलिसिया छापेमारी शुरू की गई।

पुलिस की दबिश में दंपती समेत तीन गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर सघन दबिश दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोमल साह और उसके पति अविनाश कुमार (दोनों निवासी: सिमरा, थाना- नवगछिया) तथा मुन्ना शर्मा (पिता: जयप्रकाश शर्मा, निवासी: नया टोला फुलकिया, थाना- इस्माइलपुर) को गिरफ्तार कर लिया।

एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपितों से पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। गिरोह के अन्य फरार सदस्यों—राजीव कुमार साह और भूपण दास की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि क्या इस गिरोह ने पूर्व में भी राजस्थान या अन्य राज्यों के युवकों को इसी तरह शादी का झांसा देकर ठगी और बंधक बनाने का शिकार बनाया है।

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