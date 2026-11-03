संवाद सूत्र, नवगछिया (भागलपुर)। Naugachia Police Raid Sex Racket: पुलिस जिला नवगछिया के नया टोला बस स्टैंड के समीप स्थित एक रिहायशी मकान में पुलिस ने छापेमारी कर कथित अनैतिक देह व्यापार (सेक्स रैकेट) का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम मूल रूप से हत्या के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वांछित आरोपी की गुप्त सूचना पर उसे दबोचने पहुंची थी।

लेकिन मकान की तलाशी के दौरान संदिग्ध गतिविधियां और अनैतिक कार्य संचालित होने के संकेत मिले। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से कई महिला और पुरुषों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हत्या के आरोपी के उक्त ठिकाने पर छिपे होने की पुख्ता सूचना मिली थी। जब टीम ने मकान की घेराबंदी कर तलाशी ली, तो वहां से कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिलने का दावा किया गया। पुलिस ने सभी सामग्रियों को वैधानिक साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया है।

अलग-अलग स्थानों से भी संदिग्धों को हिरासत में लिया गया नवगछिया के एसडीपीओ सह सहायक पुलिस अधीक्षक सायम राजा ने बताया कि इस संबंध में पुलिस को कुछ बेहद महत्वपूर्ण इनपुट मिले थे, जिसके आधार पर रणनीति बनाकर त्वरित छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान मकान के भीतर से कई लोगों को पकड़ा गया, जबकि इनसे मिले सुराग के आधार पर अलग-अलग संभावित ठिकानों पर दबिश देकर कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में रखा गया है।

फिलहाल सभी से पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ की जा रही है, जिसके चलते हिरासत में लिए गए लोगों की कुल संख्या आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं की गई है। संलिप्तता के आधार पर दर्ज होगी प्राथमिकी: एसडीपीओ एसडीपीओ सायम राजा ने बताया कि संदिग्ध परिस्थिति में महिला और पुरुषों के मिलने के बाद पूरे मामले की बारीकी और गहराई से तफ्तीश की जा रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि इस नेटवर्क का मुख्य संचालक कौन है, किन-किन लोगों की इसमें सीधी भूमिका रही है और क्या इसका संबंध किसी संगठित सिंडिकेट से है। मौके से बरामद आपत्तिजनक सामग्रियों की भी फॉरेंसिक व कानूनी पड़ताल कराई जा रही है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच अभी प्रारंभिक दौर में है। पकड़े गए सभी संदिग्धों के बयानों और तकनीकी साक्ष्यों का मिलान किया जाएगा। जिनकी भी संलिप्तता अनैतिक गतिविधियों में सिद्ध होगी, उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और संबंधित अधिनियमों के तहत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।