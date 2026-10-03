भागलपुर के दूध कारोबारियों को राहत, विक्रमशिला सेतु बंद होने के बाद जाह्नवी चौक और बियाडा में होगी खरीद

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु पर मरम्मत कार्य के कारण आवागमन बाधित होने से गंगा पार से भागलपुर शहर में दूध पहुंचाने वाले दुग्ध उत्पादकों और विक्रेताओं को अब शहर आने की जरूरत नहीं होगी।

जिला प्रशासन ने उनकी सुविधा के लिए जाह्नवी चौक, नवगछिया और बियाडा, भागलपुर में अस्थायी दुग्ध संग्रहण केंद्र खोल दिए हैं। उन केंद्रों पर दूध की खरीद, गुणवत्ता के आधार पर मूल्य निर्धारण और भुगतान की व्यवस्था की गई है।

जाह्नवी चौक स्थित अस्थायी केंद्र का संचालन सुधा डेयरी, भागलपुर की ओर से किया जा रहा है। यहां दूध की सही माप और गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित दर से भुगतान किया जाएगा। भुगतान के लिए ऑनलाइन यूपीआई और डीएटी की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। वहीं, बियाडा स्थित केंद्र एफएम माल के पूर्व में बनाया गया है। यहां भी दुग्ध उत्पादकों और विक्रेताओं से दूध का संग्रह किया जा रहा है।

परिवहन मद में मिलेगा अतिरिक्त भुगतान दूध उत्पादकों और विक्रेताओं को राहत देते हुए भागलपुर डेयरी की ओर से दूध की कीमत के अतिरिक्त भारवाहक यानी परिवहन मद में 0.75 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। इससे पुल बंद रहने के दौरान दूध को वैकल्पिक मार्ग से पहुंचाने में होने वाले अतिरिक्त परिवहन खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा सिंघिया मकंदपुर और सोनवर्षा स्थित स्थायी दुग्ध शीतलीकरण केंद्रों पर भी दूध संग्रहण और भुगतान की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। दूध संग्रहण का समय सुबह सात बजे से 10:30 बजे तक तथा शाम 6:30 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित किया गया है।