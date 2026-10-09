मिड-डे मील में मिली मरी छिपकली, भागलपुर में खाना खाते ही 12 बच्चों की बिगड़ी तबीयत

संवाद सूत्र, अजगैवीनाथ धाम। प्रखंड के कटहरा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर पनसल्ला में शुक्रवार को मध्याह्न भोजन में मरी छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया।

भोजन खाने के बाद 12 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। किसी को पेट दर्द तो किसी को उल्टी होने लगी। घटना की खबर फैलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई।

आक्रोशित ग्रामीण विद्यालय पहुंचे और बच्चों की हालत देखकर नाराजगी जताई। सूचना मिलते ही बीडीओ प्रतीक राज विद्यालय पहुंचे और बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली।

इसके बाद बीमार बच्चों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. कुंदन भाई पटेल ने बताया कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं।

बीमार बच्चों में ऋतिक रोशन, दुर्गा कुमारी, सोनाली कुमारी, प्रियांशी कुमारी, सुखनी कुमारी, अंजली कुमारी, अनुज कुमार, करिश्मा कुमारी, वैष्णवी कुमारी, युवराज कुमार, लक्ष्मी कुमारी और करुणा कुमारी सहित अन्य बच्चे शामिल हैं।

अस्पताल में एजेंसी के ट्रांसपोर्टर को घेरा

घटना के बाद अस्पताल परिसर में दर्जनों परिजनों और ग्रामीणों ने भोजन आपूर्ति करने वाली एजेंसी के ट्रांसपोर्टर को घेर लिया और जमकर हंगामा किया।

ग्रामीणों ने एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीण भस्मा देवी, रेखा देवी, मीना देवी और नीलम देवी ने आरोप लगाया कि एजेंसी की ओर से विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण भोजन की आपूर्ति नहीं की जाती है।

उन्होंने बताया कि करीब चार महीने पहले भी घटिया भोजन मिलने पर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए भोजन तालाब में फेंक दिया था। एजेंसी के ट्रांसपोर्टर साकेत कुमार ने बताया कि मेरा काम सिर्फ विद्यालय में खाना पहुंचना है छिपकली कहां से आई मुझे पता नहीं।