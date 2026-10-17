ड‍िजि‍टल डेस्‍क, भागलपुर। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर जब पूरा इलाका मां दुर्गा की भक्ति में लीन है, तब कट‍िहारके डंडखोरा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय संगत टोला के विद्यार्थियों ने आस्था के साथ सामाजिक सरोकार की एक प्रेरक मिसाल पेश की है।

विद्यालय परिसर में शिक्षिका ज्योति कुमारी की प्रेरणा और प्रधानाध्यापक लाल बिहारी पासवान के मार्गदर्शन में छात्र-छात्राओं ने एक विशेष झांकी और नाट्य रूपांतरण के जरिए समाज को नशामुक्त बनाने का आह्वान किया। स्कूल यूनिफॉर्म में महिषासुरमर्दिनी इस जागरूकता कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि बच्चों ने वर्तमान सामाजिक बुराई- नशे को 'महिषासुर' का रूप देकर उसका संहार प्रदर्शित किया। विद्यालय की एक छात्रा ने पारंपरिक परिधान में दस भुजाओं वाली मां दुर्गा का रूप धारण किया, जिनकी प्रतीकात्मक भुजाओं में अस्त्रों की जगह नशामुक्ति के संदेश वाली तख्तियां सजी थीं।

प्रमुख नारे व संदेश: 'शराब छोड़ो - घर जोड़ो'

'गुटखा छोड़ो - सेहत बचाओ'

'तम्बाकू छोड़ो - परिवार बचाओ'

'नशा = विनाश, नशा मुक्त हो अपना बिहार'

'हम सब ने ठाना है, नशा मुक्त समाज बनाना है' नशे का किया प्रतीकात्मक वध वहीं, भागलपुर में स्कूल यूनिफॉर्म में सजी दूसरी छात्रा ने हाथ में त्रिशूल थामकर महिषासुरमर्दिनी के रौद्र रूप का जीवंत मंचन किया। अन्य छात्रों ने बुराई (नशे) और प्रतीकात्मक पात्रों का रूप धरकर इस पूरे प्रसंग को जीवंत बना दिया।

'शराब छोड़ो-घर जोड़ो' झांकी के दौरान बच्चों ने 'शराब छोड़ो - घर जोड़ो', 'गुटखा छोड़ो - सेहत बचाओ', 'तम्बाकू छोड़ो - परिवार बचाओ', 'जागो युवा जागो - नशे को त्यागो' और 'नशा मुक्त बिहार, खुशहाल बिहार' जैसे प्रेरणादायी नारे लगाए। बच्चों ने ग्रामीणों को संदेश दिया कि नशा न केवल व्यक्ति के शरीर को नष्ट करता है, बल्कि पूरे परिवार की सुख-शांति और आर्थिक स्थिति को भी समाप्त कर देता है।