भागलपुर: कहलगांव के कुआं पुल की मरम्मत शुरू, बड़े वाहनों का आवागमन अब भी बंद

संवाद सूत्र, कहलगांव। कहलगांव नगर से सटे कुआं नदी पर स्थित एनएच 80 की क्षतिग्रस्त कुआं पुल की मरम्मती का कार्य मंगलवार से शुरू की गई है।

पुल के लोहे का एक्सपेंशन ज्वाइंट खोदाई कर निकालने के लिए तीन मजदूर लगे हैं। इसके लिए उपरी सतह सर्फेस कंक्रीट काटकर हटाया जा रहा है।

कार्य काफी धीमी गति से चल रही है। मजदूरों ने बताया कि एनएच का कोई अभियंता एवं ठेका एजेंसी का अभियंता नहीं है। काम बताकर चला गया है।

एनएच 80 निर्माण कार्य कर रहे ठेका एजेंसी ही यह कार्य करा रही है। क्षतिग्रस्त पुल जांच के क्रम में पुल का बेरिंग जाम, एक्सपेंशन ज्वाइंट गायब एवं जो बचा है नाकाम है, दक्षिण हिस्से के पिलर में दरार एवं उपरी सतह सर्फेस समाप्त होने की बात कहीं गई है।