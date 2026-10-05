भागलपुर में गंगा किनारे बढ़ रही भीड़, IWAI के जहाज को तत्काल मुक्त करने का निर्देश; फेरी सेवा के लिए होगा उपयोग

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बंद होने और गंगा का जलस्तर बढ़ने के बीच भागलपुर-नवगछिया के बीच फेरी सेवा को मजबूत किया जाएगा।

यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी अलंकृता पांडये ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आइडब्ल्यूएआई) के जहाज को तत्काल मुक्त कर फेरी सेवा में लगाने का निर्देश दिया है।

जल संसाधन विभाग से इसकी सहमति मिल चुकी है। जहाज के शामिल होने से फेरी सेवा की क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को जलमार्ग से आवागमन में सुविधा होगी।

जिलाधिकारी ने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, भागलपुर और नवगछिया के कार्यपालक अभियंताओं को भेजे पत्र में कहा है कि 30 सितंबर की मध्य रात्रि से विक्रमशिला सेतु बंद होने के बाद एक अक्टूबर से बीआइएडीए फेरी घाट से भागलपुर-नवगछिया के बीच क्रूज का परिचालन शुरू कराया गया है।

इस व्यवस्था में आइडब्ल्यूएआई के जहाज का भी उपयोग किया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में नियंत्रण में रहने के कारण वह परिचालन में नहीं है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जहाज को मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के सचिव से जहाज मुक्त करने की अनुमति मिल चुकी है। इससे फेरी सेवा में नावों की संख्या बढ़ेगी और भागलपुर-नवगछिया के बीच आवागमन सुगम होगा।