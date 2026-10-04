Bihar Flood Update: भागलपुर में गंगा ने डेंजर लेवल को किया पार, शाम तक राहत की उम्मीद

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार करने के बाद अब स्थिर होने लगा है। रविवार सुबह छह बजे नदी का जलस्तर 33.70 मीटर दर्ज किया गया।

खतरे का निशान 33.68 मीटर है। यानी गंगा खतरे के निशान से दो सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। रियल-टाइम आंकड़े में जलस्तर का ट्रेंड स्थिर दर्ज किया गया है। इससे लगातार बढ़ रहे जलस्तर पर फिलहाल विराम के संकेत मिले हैं।

शनिवार शाम छह बजे भागलपुर में गंगा का जलस्तर 33.67 मीटर था। इसके बाद रात में नदी ने खतरे का निशान पार किया और रविवार सुबह 33.70 मीटर पर पहुंच गई। हालांकि अब जलस्तर की बढ़ोतरी थमती दिखाई दे रही है।

खतरे के पार पहुंचकर थमी गंगा की रफ्तार गंगा का जलस्तर पिछले चार दिनों से लगातार बढ़ रहा था। शुक्रवार सुबह छह बजे 33.43 मीटर से बढ़कर शाम छह बजे 33.53 मीटर हुआ था।शनिवार को बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी रही और शाम छह बजे जलस्तर 33.67 मीटर दर्ज किया गया।

रविवार सुबह जलस्तर 33.70 मीटर पहुंचने के बाद रियल-टाइम ट्रेंड स्थिर है। इससे संकेत मिल रहा है कि नदी के बढ़ाव पर विराम लगने लगा है। हालांकि नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है, इसलिए तटवर्ती और निचले इलाकों में निगरानी जरूरी बनी हुई है।