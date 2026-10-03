गंगा के बढ़ते जलस्तर से भागलपुर के घाट डूबे, नवगछिया में महादेवपुर का रास्ता टूटा

जागरण टीम, भागलपुर/नवगछिया। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ अब भागलपुर की ओर जहाज घाटों तक पानी चढ़ने लगा है। उधर, नवगछिया छोर पर महादेवपुर घाट से बाहर निकलने वाला वैकल्पिक सड़क मार्ग दो जगह टूट गया है।

इससे जहाज से गंगा पार कर पहुंचने वाले यात्रियों के सामने घाट तक पहुंचने और वहां से बाहर निकलने की चुनौती खड़ी हो गई है।

शुक्रवार की रात तक दोनों छोर पर प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्था दुरुस्त कराने में जुटे रहे। प्रशासन का दावा है कि शनिवार को यात्रियों के आवागमन में परेशानी नहीं होगी। हालांकि नवगछिया छोर पर स्थिति अधिक गंभीर है।

महादेवपुर घाट के पहुंच पथ के पास गंगा का जलस्तर बढ़ने से यात्रियों को तट तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया पहला वैकल्पिक मार्ग पहले ही जलमग्न हो चुका है।

इसके बाद जिस दूसरे वैकल्पिक सड़क मार्ग से आवागमन कराया जा रहा था, वह भी दो जगह टूट गया। दोनों स्थानों पर सड़क 100 मीटर से अधिक दूरी तक क्षतिग्रस्त होने से आवागमन मुश्किल हो गया है।

रात तक रास्ता दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन

सड़क की बदहाली सामने आने के बाद नवगछिया एसडीओ के. परीक्षित मौके पर पहुंचे और संबंधित कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए।

शुक्रवार रात तक सड़क को दुरुस्त करने का काम कराया जा रहा था। एसडीओ ने शनिवार से यात्रियों के आवागमन में परेशानी नहीं होने देने का दावा किया है।

गंगा का पानी सड़क तक पहुंच चुका है। टूटे हिस्से में कई जगह घुटनेभर पानी और कीचड़ जमा है। बाइक सवार और पैदल यात्री गिरते-संभलते रास्ता पार करते दिखे।

भागलपुर से जहाज से पहुंचने वाले यात्रियों को शाम के समय अंधेरे में पानी भरे रास्ते से गुजरना पड़ा। सड़क पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने से दुर्घटना की आशंका बनी रही।

न बैरिकेडिंग, न सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था

टूटे सड़क मार्ग के पास प्रशासन की ओर से पर्याप्त बैरिकेडिंग नहीं की गई है। पानी बढ़ने के साथ सड़क का सुरक्षित हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है।

यात्रियों को पानी और कीचड़ के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। समय रहते रास्ता दुरुस्त नहीं हुआ तो यात्रियों की परेशानी और बढ़ सकती है।

टूटे रास्ते पर जाम, एंबुलेंस भी फंसी

टूटे सड़क मार्ग के पास शुक्रवार को दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। घाट पर ड्यूटी के लिए जा रही एंबुलेंस भी काफी देर तक जाम में फंसी रही।

गांधी जयंती की छुट्टी होने के कारण यात्रियों की भीड़ अपेक्षाकृत कम थी। स्थानीय लोगों के अनुसार सामान्य दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने पर स्थिति और गंभीर हो सकती है।

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