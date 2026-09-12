भागलपुर में कम हुआ गंगा का प्रकोप, 24 घंटे में 12 सेंटीमीटर नीचे आया पानी; कई इलाके अब भी जलमग्न
गंगा के जलस्तर में लगातार दूसरे दिन कमी आने से भागलपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों को थोड़ी राहत मिली है। ...और पढ़ें
HighLights
भागलपुर में गंगा का जलस्तर 24 घंटे में 12 सेंटीमीटर घटा।
नाथनगर में पानी कम होने से लोगों को मिली आंशिक राहत।
नवगछिया और पीरपैंती में अभी भी बाढ़ की स्थिति गंभीर।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। गंगा के जलस्तर में लगातार दूसरे दिन घटाव जारी रहने से बाढ़ प्रभावित लोगों को थोड़ी राहत मिली है। भागलपुर में शनिवार सुबह छह बजे नदी का जलस्तर 34.42 मीटर दर्ज किया गया।
शुक्रवार सुबह छह बजे यह 34.54 मीटर था। इस तरह 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 12 सेंटीमीटर की कमी आई। शुक्रवार शाम छह बजे जलस्तर 34.48 मीटर था, जिसके मुकाबले शनिवार सुबह तक छह सेंटीमीटर की और गिरावट दर्ज की गई।
भागलपुर में गंगा का खतरे का निशान 33.68 मीटर है। शनिवार सुबह नदी इस निशान से अब भी 74 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। ऐसे में जलस्तर में कमी के बावजूद बाढ़ का संकट पूरी तरह टला नहीं है।
तटवर्ती और निचले इलाकों में कई स्थानों पर पानी जमा है। पानी घटने के बाद कीचड़, जलजमाव और आवागमन की समस्या लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है।
शुक्रवार से बढ़ी घटाव की रफ्तार
जलस्तर के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह छह बजे गंगा 34.60 मीटर पर थी। शाम छह बजे यह घटकर 34.57 मीटर हुई। शुक्रवार सुबह छह बजे 34.54 मीटर और शाम छह बजे 34.48 मीटर दर्ज किया गया। शनिवार सुबह छह बजे यह और घटकर 34.42 मीटर पर पहुंच गई।
गुरुवार सुबह से शुक्रवार सुबह तक 24 घंटे में छह सेंटीमीटर की कमी हुई थी। इसके बाद शुक्रवार सुबह से शाम तक महज 12 घंटे में छह सेंटीमीटर पानी घटा।
शुक्रवार शाम से शनिवार सुबह तक भी छह सेंटीमीटर की कमी हुई। इससे गंगा के घटाव की गति तेज होने का संकेत मिल रहा है। लगातार गिरते जलस्तर से लोगों को अगले कुछ दिनों में बाढ़ की स्थिति में और सुधार की उम्मीद है।
नाथनगर में तीन से साढ़े तीन फीट पानी
नाथनगर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले जहां करीब पांच फीट पानी जमा था, वहां अब तीन से साढ़े तीन फीट पानी रह गया है।
हालांकि आवागमन की परेशानी अभी बनी हुई है और नाव ही लोगों का प्रमुख सहारा है। लोगों को उम्मीद है कि दो-तीन दिनों में स्थिति में और सुधार होगा।
नवगछिया में बांधों पर पानी का दबाव
नवगछिया में गंगा और कोसी के जलस्तर में मामूली कमी आई है, लेकिन बाढ़ की स्थिति अभी बनी हुई है। गोपालपुर और इस्माइलपुर के बड़े हिस्से में बाढ़ का पानी फैला है।
कई लोग सड़क और बांध पर रहने को मजबूर हैं। ब्रह्मोत्तर बांध और इस्माइलपुर-बिंदटोली बांध पर पानी का दबाव बना हुआ है। प्रशासन के साथ स्थानीय लोग भी बांधों की निगरानी कर रहे हैं।
पीरपैंती का दियारा अब भी जलमग्न
पीरपैंती के दियारा क्षेत्र में भी पानी धीमी गति से घट रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। पूरा दियारा क्षेत्र अब भी जलमग्न है। सड़कों पर तेज बहाव के कारण आवागमन प्रभावित है। खेतों से लेकर घरों तक पानी फैला हुआ है। जलस्तर घटने के बावजूद बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें फिलहाल कम नहीं हुई हैं।
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