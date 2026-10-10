भागलपुर में रेलवे तटबंध टूटने से बढ़ा कटाव का खतरा, राघोपुर पहुंची मंत्री और अधिकारियों की टीम 

संवाद सूत्र, खरीक (भागलपुर)। गंगा के भीषण कटाव से राघोपुर में रेलवे तटबंध ध्वस्त होने के बाद अब 14 नंबर सड़क पर खतरा मंडराने लगा है।

विक्रमशिला सेतु जाह्नवी चौक से यह सड़क बिहपुर को जोड़ती है, जो आगे चलकर एनएच 31 में मिल जाती है। मंत्री शैलेश कुमार के घर जाने का मुख्य सड़क हैं।

हालांकि, फिलहाल कटाव स्थिर बताया जा रहा है, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों ने बचाव कार्य तेज कर दिया है।

राघोपुर पंचायत की आबादी को सुरक्षित रखने के साथ-साथ लत्तीपुर से जहान्वी चौक तक जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क को कटाव की चपेट में आने से बचाना बड़ी चुनौती बन गई है। शनिवार सुबह से ही कटाव स्थल पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है।

मौके पर पहुंचे मंत्री, पटना से पहुंचे वरीय अधिकारी कटाव की गंभीरता को देखते हुए पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र और ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल घटनास्थल पर पहुंचे। जल संसाधन विभाग के वरीय अधिकारी भी पटना से पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और बचाव कार्य की निगरानी में जुट गए हैं।

अधिकारियों और अभियंताओं की मौजूदगी में कटाव प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर गंगा की धारा के प्रभाव को कम करने और संवेदनशील हिस्सों को सुरक्षित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दो जहाजों से काम शुरू, चार और लगाने की तैयारी कटावरोधी कार्य के लिए फिलहाल दो जहाज लगाए गए हैं। जरूरत के अनुसार चार और जहाज लगाने की तैयारी है। ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल ने अतिरिक्त जहाज उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है।