भागलपुर में पीरपैंती पावर प्लांट के पास पेड़ से टकराई बोलेरो, मैकेनिकल इंजीनियर की मौत; 5 घायल

संवाद सूत्र, पीरपैंती (भागलपुर)। पीरपैंती बाजार जाने वाले मुख्य मार्ग पर गुरुवार की रात करीब नौ बजे सड़क दुर्घटना में निर्माणाधीन पावर प्लांट में कार्यरत ताराचंद कंपनी के मैकेनिकल इंजीनियर शैलेश कुमार की मौत हो गई।

हादसे में कंपनी के पांच अन्य कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना पावर प्लांट के मुख्य गेट से कुछ ही दूरी पर हुई। बताया जा रहा है कि कंपनी के कर्मियों को लेकर जा रही बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई।

मृतक शैलेश कुमार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। घायलों में राजस्थान निवासी क्वालिटी इंजीनियर माधव कुमार, आजमगढ़ निवासी कंपनी के एचआर प्रमोद चौहान, बुलंदशहर निवासी सिविल इंजीनियर आकाश कुमार, सिविल इंजीनियर गोविंद कुमार और इंजीनियर राजकिशोर शामिल हैं। दुर्घटना में सभी को गंभीर चोटें आई हैं।