भागलपुर में पीरपैंती पावर प्लांट के पास पेड़ से टकराई बोलेरो, मैकेनिकल इंजीनियर की मौत; 5 घायल
भागलपुर के पीरपैंती में एक सड़क दुर्घटना में ताराचंद कंपनी के मैकेनिकल इंजीनियर शैलेश कुमार की मौत हो गई और पांच अन्य कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।
संवाद सूत्र, पीरपैंती (भागलपुर)। पीरपैंती बाजार जाने वाले मुख्य मार्ग पर गुरुवार की रात करीब नौ बजे सड़क दुर्घटना में निर्माणाधीन पावर प्लांट में कार्यरत ताराचंद कंपनी के मैकेनिकल इंजीनियर शैलेश कुमार की मौत हो गई।
हादसे में कंपनी के पांच अन्य कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना पावर प्लांट के मुख्य गेट से कुछ ही दूरी पर हुई। बताया जा रहा है कि कंपनी के कर्मियों को लेकर जा रही बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई।
मृतक शैलेश कुमार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। घायलों में राजस्थान निवासी क्वालिटी इंजीनियर माधव कुमार, आजमगढ़ निवासी कंपनी के एचआर प्रमोद चौहान, बुलंदशहर निवासी सिविल इंजीनियर आकाश कुमार, सिविल इंजीनियर गोविंद कुमार और इंजीनियर राजकिशोर शामिल हैं। दुर्घटना में सभी को गंभीर चोटें आई हैं।
मौके पर पहुंची पुलिस
हादसे की सूचना मिलते ही पीरपैंती थानाध्यक्ष पंकज कुमार राउत और पावर प्लांट ओपी प्रभारी आमोद ठाकुर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।
स्थानीय लोगों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो में फंसे कर्मियों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को तत्काल पीरपैंती रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया।
दुर्घटना की सूचना कंपनी के अन्य कर्मियों और अधिकारियों को मिलने के बाद अस्पताल में भीड़ जुट गई। हादसे के बाद पावर प्लांट परिसर में शोक का माहौल है।
पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है। पुलिस बोलेरो के अनियंत्रित होने के कारणों का पता लगाने में जुटी है।
यह भी पढ़ें- बिहार के सुपौल में कीर्तन कर रहे लोगों के बीच घुसी बेकाबू कार, 5 की मौत और 1 घायल